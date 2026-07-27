Kings League reinventa o futebol para a era das redes sociais

Observador técnico do Internacional vem ao Acre/Foto: Reprodução

No domingo, 26 de julho, o DesimpaiN entra em quadra contra o Stallions, em Cologno Monzese, na região de Milão, para abrir a caminhada brasileira na Kings World Cup Clubs 2026. No dia seguinte jogam G3X e Furia. É a maior representação nacional já vista no Mundial de Clubes do futebol 7 de Gerard Piqué, e chega depois de uma temporada em que o Brasil bateu todos os recordes internos da liga. O crescimento desse ecossistema também dialoga com um mercado esportivo mais amplo, no qual mídia, creators, patrocínios e até as novas plataformas de apostas autorizadas no Brasil passaram a disputar espaço em torno da atenção do torcedor.

O detalhe que quase não circulou por aqui é que essa festa vai acontecer sob a administração de uma empresa que, cinco semanas atrás, demitiu metade da equipe que sustentava a operação na Espanha.

O que não foi contado no Brasil

Em junho de 2026, a Kings League anunciou um Expediente de Regulação de Emprego, o equivalente espanhol a uma demissão coletiva. Os próprios trabalhadores publicaram um comunicado afirmando que foram 41 demitidos de 83 empregados, quase metade do quadro, e contestando a versão inicial que havia circulado na imprensa. A empresa respondeu com outra contabilidade: 41 sobre um total de 125 pessoas na Espanha e 230 no mundo, o que daria 32% da estrutura espanhola e 18% da global. A divergência sobre quantas pessoas trabalhavam ali é, por si só, um dado revelador.

O contexto financeiro deixa o episódio ainda mais estranho. Em fevereiro de 2026 a companhia havia fechado uma rodada de investimento liderada pelo fundo americano Alignment Growth, cifrada entre 53 e 63 milhões de euros conforme a fonte, elevando o total captado desde o lançamento para mais de 160 milhões de dólares. Quatro meses depois vieram as demissões, com economia estimada em pouco mais de dois milhões de euros. No comunicado, os funcionários atribuíram ao CEO Djamel Agaoua e a Piqué a decisão de tocar uma expansão internacional simultânea e sem medida em Brasil, Alemanha, Itália e MENA, e descreveram três anos de jornadas de sete dias por semana, médias de dez horas diárias e horas extras acima do limite legal.

O saldo operacional é concreto. A liga espanhola, mercado de origem, ficou suspensa e só deve voltar em 2027. As ligas da França e da Alemanha foram paralisadas sem data. O Cupra Arena, em Barcelona, foi desmontado. Agaoua explicou a pausa em entrevista ao 2Playbook com uma frase que vale mais que qualquer análise externa: se a empresa continuasse com o que a fez bem-sucedida nos três primeiros anos, seria muito difícil se reinventar, e sem surpreender a audiência viraria só mais uma propriedade intelectual perdendo tração.

Vale registrar o outro lado do balanço, porque ele existe. A mesma reportagem aponta que a temporada 2025-26 acumulou mais de 600 milhões de visualizações ao vivo, que a base de seguidores saltou de 23 milhões em janeiro de 2025 para 36 milhões, e que as impressões dobraram de 6 bilhões em 2024 para 12,5 bilhões em 2025. Não é um projeto sem público. É um projeto que não conseguiu transformar público em operação sustentável.

E o Brasil, no meio disso, virou o pulmão

Enquanto a Europa encolhia, o Brasil entregava números que a liga não conseguia repetir em nenhum outro lugar. A temporada 2026 da Kings League Brasil somou 18,29 milhões de espectadores só nas transmissões da CazéTV no YouTube, mais 7,069 milhões no canal próprio da liga, ultrapassando 25 milhões sem contar as transmissões feitas nos canais dos presidentes, que costumam ser as maiores.

Em janeiro, a Kings World Cup Nations reuniu 20 seleções em São Paulo e fechou com mais de 41 mil pessoas no Allianz Parque, com o Brasil batendo o Chile por 6 a 2 e Ronaldo entregando a taça. A distribuição foi global pela primeira vez, com acordo com a DAZN para mais de 200 países. Em março, a Visa fechou patrocínio e divulgou pesquisa própria segundo a qual 55% dos brasileiros conhecem a Kings League e 65% demonstraram interesse em acompanhar a temporada.

Ou seja: o país citado pelos funcionários espanhóis como parte da expansão que quebrou a estrutura é, ao mesmo tempo, o mercado que melhor respondeu ao produto. Essas duas coisas não se contradizem. Elas explicam uma à outra.

As regras foram escritas para o clipe, não para o jogo

Vale olhar o desenho do produto com atenção, porque ele é uma peça de engenharia de atenção, não de esporte.

A partida começa com poucos jogadores em quadra e vai completando o 7 contra 7 minuto a minuto. Aos 17, entra uma bola de outra cor e os gols passam a valer dobrado até o intervalo. Na volta, um dado gigante sorteia se o duelo seguirá em 1×1, 2×2 ou 3×3 por alguns minutos. Cada equipe sorteia antes do jogo uma carta secreta, acionada por um botão verde, que pode ser pênalti, shootout, gol em dobro por quatro minutos, suspensão de um adversário, jogador estrela, pênalti reverso ou coringa para roubar a carta do rival. Um botão vermelho libera o pênalti do presidente, em que o dono do time desce da tribuna e bate. Aos 36 começa o Matchball, e não existe empate.

Repare no que isso significa. O relógio deixou de medir o jogo e passou a programar acontecimentos. Cada minuto marcado é uma janela em que algo espetacular está autorizado a ocorrer, o que garante material recortável em horários previsíveis. O futebol tradicional funciona pelo oposto: sua força dramática vem da escassez do gol e da possibilidade real de que nada aconteça por noventa minutos. A Kings League eliminou a escassez e substituiu por abundância programada com um gerador de aleatoriedade acoplado, que é exatamente a gramática de um jogo de cartas ou de um sistema de recompensa variável.

Foi assim que Neymar marcou seu primeiro gol na liga, em 16 de março, cobrando um pênalti do presidente pela Furia contra o DesimpaiN. Não foi uma jogada. Foi um botão.

O detalhe que ninguém comenta: a liga tem patch notes

Aqui está, na minha leitura, o ponto mais subestimado da discussão. As regras da Kings League mudam de temporada em temporada, e às vezes no meio dela. A carta de pênalti reverso estreou na Kings Cup em outubro de 2025. Em 2026, o Brasil aposentou o Draft e adotou o Mercato. O Mundial de Clubes deste ano encolheu de 32 para 16 equipes e eliminou os convites, distribuindo vagas apenas por desempenho esportivo.

Isso é comportamento de videogame, não de esporte. Balanceamento, ajuste de meta, correção de mecânica. E tem uma consequência que quase não aparece nas análises: um esporte com patch notes não produz história. Recorde, comparação entre gerações e a própria ideia de mito dependem de um conjunto de regras estável o suficiente para que 1970 e 2026 conversem. Quando o regulamento é um produto em iteração contínua, cada temporada vira um ano zero. Você pode gerar audiência enorme e ainda assim não acumular memória, que é justamente o capital que o futebol levou um século para juntar.

Por que funciona tão bem com o público jovem

A resposta honesta é que boa parte dessa audiência não está ali pelo futebol de sete. Está ali pelo Gaules, pelo Nobru, pelo Jon Vlogs, pela Nyvi, pelo Luva de Pedreiro, pelo Falcão, pelo Toguro, pelo Neymar. A arquitetura da liga é multitransmissão: cada presidente narra o jogo do seu próprio time no seu próprio canal, com a cara dele num quadrinho na tela, o que multiplica o alcance e transforma cada partida em várias experiências paralelas.

Isso resolve de saída o problema mais difícil de qualquer liga nova, que é a falta de vínculo afetivo. Só que resolve por aluguel. O capital emocional continua pertencendo ao criador, não ao clube. Um torcedor do Bahia continua torcendo pelo Bahia quando o técnico sai, quando o dono muda, quando o time cai. Não há nenhuma garantia equivalente de que a comunidade do G3X sobreviva à saída do Gaules. O futebol acumula pertencimento por décadas e transmite entre gerações. A Kings League contrata pertencimento por temporada.

Some a isso o formato de consumo. Partidas curtas, sem tempo morto, com chat, votação, meme imediato e resultado sempre definido. Para uma geração que consome em janelas curtas e escolhe o que ver e quando, é um encaixe quase perfeito. O problema não é o encaixe. É que quem consome assim também troca de produto assim.

A base da pirâmide continua no escuro

Há um contraste incômodo que merece ser dito. Uma liga que publica visualizações com casas decimais não divulga quanto paga aos jogadores. Na Espanha, a discussão veio à tona quando um atleta da competição reagiu publicamente a um desafio milionário promovido pela liga afirmando que recebia cerca de 400 euros e que havia colegas gastando mais de cem para chegar ao treino. O relato é de um mercado específico e não pode ser transposto automaticamente para o Brasil, mas aqui os valores simplesmente não são públicos.

Vale lembrar quem está em quadra: ex-profissionais, jogadores de futsal e de beach soccer, atletas de peneira. São eles que produzem o conteúdo que sustenta bilhões de impressões. A transparência da liga é integral no que diz respeito ao alcance e opaca no que diz respeito à remuneração de quem gera o alcance.

O que o futebol brasileiro deveria tirar disso

A Kings League não é uma ameaça ao Flamengo nem ao Brasileirão, e quem a apresenta assim está lendo errado. Ela é um diagnóstico. Mostra com precisão desconfortável o que uma fatia grande do público jovem quer: duração curta, interação real, narração com quem ele já segue, ausência de tempo morto e uma decisão em toda partida.

O erro seria copiar as cartas. O acerto seria copiar a leitura. Enquanto isso, a própria liga sinaliza para onde vai: Piqué chegou a levantar publicamente a ideia de comprimir toda a competição em poucos dias, e a diretoria fala em concentrar audiência em eventos mais esporádicos e de impacto global. Traduzindo, o que nasceu como liga está caminhando para virar evento. É a admissão mais eloquente de todas, porque liga é uma coisa lenta que se acumula, e acumular é exatamente o que esse produto ainda não conseguiu fazer.

Em Milão, a partir de domingo, o Brasil vai jogar bem e provavelmente vai dar audiência. A pergunta que fica é se, daqui a dez anos, alguém vai lembrar quem ganhou.

E você, acompanha a Kings League pelo jogo em si ou pelo presidente que narra o time que você segue?

Conteúdo Original / Fonte: Ascom