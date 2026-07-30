Cruzeiro do Sul sediará etapa do Campeonato Intermunicipal Sub-17

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, em parceria com a Federação de Futebol do Acre (FFAC), realizará entre os dias 20 e 23 de agosto a etapa do Vale do Juruá do Campeonato Intermunicipal de Futebol Sub-17. A competição reunirá as seleções dos municípios da região e terá como sede o Estádio Cruzeirão, fortalecendo o esporte de base e incentivando a formação de novos talentos.

Já estão confirmadas as participações das seleções de Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves e Mâncio Lima, enquanto outro município ainda aguarda confirmação. A coordenação técnica da etapa ficará sob responsabilidade da Federação de Futebol do Acre, com apoio do coordenador Rafael de Andrade.

A parceria entre a Prefeitura e a Federação reforça o compromisso da gestão municipal com o desenvolvimento do esporte, oferecendo estrutura adequada para a realização da competição e incentivando a integração entre os municípios do Vale do Juruá por meio do futebol.

O coordenador da etapa regional Raffaine Andrade destacou a importância de Cruzeiro do Sul receber uma competição voltada às categorias de base.

“É uma satisfação para Cruzeiro do Sul sediar uma competição tão importante para o esporte acreano. Investir no futebol de base é investir no futuro dos nossos jovens, proporcionando oportunidades, incentivando a prática esportiva e fortalecendo a integração entre os municípios da nossa região. Nossa gestão continuará apoiando iniciativas que valorizem a juventude e promovam o esporte”, destacou.

Raffaine agradeceu ainda o apoio da administração municipal para a realização do evento e ressaltou a importância da parceria para o fortalecimento do futebol de base no interior do Estado.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom