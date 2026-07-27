Após correr 900 metros a mais, estudante pode perder vaga em Jogos Escolares

O estudante Guilherme Araújo Costa, de 14 anos, da Escola Fontenele de Castro, em Sena Madureira, vive a expectativa de representar o Acre na fase nacional dos Jogos Escolares 2026. No entanto, um erro apontado na organização da fase estadual do Atletismo pode acabar comprometendo a classificação do jovem.

A reportagem buscou contato com a Secretaria Municipal de Educação, mas não obteve resultado. O espaço, no entanto, segue aberto.

Segundo familiares, Guilherme participou da prova dos 3 mil metros e apresentou um dos melhores desempenhos da competição. Entretanto, devido a uma falha na contagem das voltas, ele teria permanecido na pista além da distância regulamentar, percorrendo aproximadamente 3.890 metros — quase 900 metros a mais do que o previsto.

Apesar do desgaste adicional, o atleta concluiu o percurso em 10 minutos e 36 segundos. A preocupação da família é que, caso outro competidor registre um tempo menor em condições regulares, Guilherme perca a vaga para a etapa nacional, mesmo tendo sido prejudicado por uma falha alheia à sua vontade.

Diante do ocorrido, o professor e técnico da Escola Fontenele de Castro, Leonardo de Almeida Moura, apresentou uma contestação formal à Comissão Organizadora dos Jogos Escolares. No documento, ele afirma que a permanência do atleta na pista além da distância prevista comprometeu diretamente seu desempenho.

“A permanência do atleta na pista além da distância regulamentar ocasionou intenso desgaste físico, comprometendo seu desempenho e levando-o, inclusive, a apresentar mal-estar ao término da prova”, destaca um trecho da contestação.

O recurso solicita que a organização reconheça a falha e assegure ao estudante o direito de não ser prejudicado, observando os princípios da legalidade, impessoalidade, isonomia, transparência e justiça desportiva.

O caso ganhou ainda mais repercussão após a Federação Acreana de Atletismo divulgar uma nota de repúdio criticando a condução das provas de atletismo durante a fase estadual dos Jogos Escolares 2026.

Na nota, assinada pelo presidente da entidade, João Gomes Jácome, a Federação afirma que foram identificadas diversas irregularidades, entre elas a atuação de pessoas sem qualificação técnica para funções de arbitragem, falhas no controle das largadas, procedimentos inadequados em provas não raiadas, erros na contagem de voltas e até a ausência de socorristas no local da competição.

“A falta de controle e de conhecimento técnico pode prejudicar diretamente o desempenho, a classificação e até mesmo a integridade física e emocional dos jovens atletas, que se dedicam durante meses para participar de uma competição oficial”, ressaltou a Federação.

A entidade destacou ainda que as falhas observadas não podem ser tratadas como situações normais em uma etapa estadual, considerada uma importante porta de entrada para o esporte de alto rendimento. Segundo a nota, é indispensável garantir organização, segurança, imparcialidade e respeito às regras oficiais do atletismo.

Por fim, a Federação Acreana de Atletismo afirmou que a manifestação não possui caráter pessoal contra qualquer profissional envolvido, mas busca preservar a credibilidade da competição e assegurar o respeito aos atletas, professores, técnicos, dirigentes e familiares.

Enquanto aguarda um posicionamento oficial da Comissão Organizadora dos Jogos Escolares 2026, a família de Guilherme segue na expectativa de que o erro seja reconhecido e que o jovem tenha garantido o direito de disputar a etapa nacional, caso seja constatado que seu desempenho foi comprometido pela falha na condução da prova.