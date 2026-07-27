Clube merengue prepara oferta de 60 milhões de euros por campeão do mundo, diz imprensa europeia.

MANCHESTER, ENGLAND - MARCH 17: Manchester City's Rodri and Real Madrid's Vinicius Junior during the UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg match between Manchester City FC and Real Madrid CF at City of Manchester Stadium on March 17, 2026 in Manchester, United Kingdom. (Photo by Alex Dodd - CameraSport via Getty Images)

Clube espanhol projeta investida de 60 milhões de euros pelo meio-campista, eleito o melhor jogador da Copa do Mundo de 2026.

Os caminhos do meio-campista Rodri e do atacante Vinicius Junior, protagonistas da disputada Bola de Ouro de 2024, podem se cruzar no Santiago Bernabéu. O Real Madrid prepara uma proposta aproximada de 60 milhões de euros (cerca de R$ 345 milhões) para contratar o volante do Manchester City.

De acordo com as informações apuradas pelo repórter Pedro Santana para a editoria de esportes do portal METRÓPOLES, citando informações do jornalista Nico Schira e do jornal Marca, o jogador já teria firmado um alinhamento verbal com o clube espanhol para um vínculo até 2030.

“Apesar do acordo entre o atleta e a equipe merengue, a tendência é que o Manchester City exija uma compensação financeira bem superior, impulsionada pela conquista do título e do prêmio de melhor jogador da Copa do Mundo de 2026 por parte de Rodri”, destacou a reportagem do METRÓPOLES.

Bastidores da negociação e panorama contratual

Conforme acompanhado pela reportagem do METRÓPOLES, confira os detalhes apurados sobre o negócio:

Vínculo com o City: Rodri possui contrato com a equipe inglesa até meados de 2027. Na última temporada pelo time de Pep Guardiola, disputou 33 partidas e marcou dois gols.

Posicionamento das Partes: Anteriormente, dirigentes do Manchester City e do Real Madrid negaram contatos oficiais ou negociações em andamento em declarações à imprensa espanhola.

Encontro de Gigantes: Caso a transferência seja concretizada, será a primeira vez que o espanhol e Vinicius Junior jogarão juntos na mesma equipe.

Quanto o Real Madrid quer pagar por Rodri?

A imprensa europeia indica que o Real Madrid prepara uma oferta inicial de 60 milhões de euros (aproximadamente R$ 345 milhões).

Qual é a duração do contrato de Rodri com o Manchester City?

O volante espanhol possui vínculo assinado com o clube inglês até 2027.

Rodri já jogou com Vinicius Junior?

Não. Caso a transferência para o Real Madrid seja selada, será a primeira vez que os dois atuarão como companheiros de equipe.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet