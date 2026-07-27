Clube espanhol projeta investida de 60 milhões de euros pelo meio-campista, eleito o melhor jogador da Copa do Mundo de 2026.
Os caminhos do meio-campista Rodri e do atacante Vinicius Junior, protagonistas da disputada Bola de Ouro de 2024, podem se cruzar no Santiago Bernabéu. O Real Madrid prepara uma proposta aproximada de 60 milhões de euros (cerca de R$ 345 milhões) para contratar o volante do Manchester City.
De acordo com as informações apuradas pelo repórter Pedro Santana para a editoria de esportes do portal METRÓPOLES, citando informações do jornalista Nico Schira e do jornal Marca, o jogador já teria firmado um alinhamento verbal com o clube espanhol para um vínculo até 2030.
“Apesar do acordo entre o atleta e a equipe merengue, a tendência é que o Manchester City exija uma compensação financeira bem superior, impulsionada pela conquista do título e do prêmio de melhor jogador da Copa do Mundo de 2026 por parte de Rodri”, destacou a reportagem do METRÓPOLES.
Bastidores da negociação e panorama contratual
Conforme acompanhado pela reportagem do METRÓPOLES, confira os detalhes apurados sobre o negócio:
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Vínculo com o City: Rodri possui contrato com a equipe inglesa até meados de 2027. Na última temporada pelo time de Pep Guardiola, disputou 33 partidas e marcou dois gols.
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Posicionamento das Partes: Anteriormente, dirigentes do Manchester City e do Real Madrid negaram contatos oficiais ou negociações em andamento em declarações à imprensa espanhola.
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Encontro de Gigantes: Caso a transferência seja concretizada, será a primeira vez que o espanhol e Vinicius Junior jogarão juntos na mesma equipe.
Quanto o Real Madrid quer pagar por Rodri?
A imprensa europeia indica que o Real Madrid prepara uma oferta inicial de 60 milhões de euros (aproximadamente R$ 345 milhões).
Qual é a duração do contrato de Rodri com o Manchester City?
O volante espanhol possui vínculo assinado com o clube inglês até 2027.
Rodri já jogou com Vinicius Junior?
Não. Caso a transferência para o Real Madrid seja selada, será a primeira vez que os dois atuarão como companheiros de equipe.