Prefeitura fará abertura dos Jogos Escolares da Fase Rural na Vila Santa Luzia

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Diretoria de Esporte e Lazer, realizará no dia 5 de agosto a cerimônia de abertura dos Jogos Escolares da Fase Rural, na Vila Santa Luzia, localizada às margens da BR-364. A competição reunirá estudantes de nove escolas da zona rural, promovendo a integração entre os alunos por meio do esporte.

As disputas serão realizadas nas categorias Infantil e Juvenil, nas modalidades masculina e feminina. Ao todo, 25 equipes participarão da competição, envolvendo cerca de 300 estudantes.

A programação esportiva que serão os jogos oficiais terá início no dia 6 de agosto, com as primeiras partidas marcadas para 7h30. A previsão é de que os jogos da etapa da BR-364 sejam encerrados no dia 18 de agosto.

De acordo com o diretor municipal de Esporte e Lazer, Gilvan Ferreira, os Jogos Escolares representam muito mais do que uma competição, sendo uma oportunidade de incentivar a prática esportiva, promover a integração e fortalecer a convivência entre os estudantes.

“Estamos muito felizes em levar mais uma edição dos Jogos Escolares para a zona rural. É um momento de integração, aprendizado e valorização dos nossos alunos. A Prefeitura tem investido no esporte como ferramenta de inclusão e desenvolvimento, garantindo que os estudantes das comunidades rurais também tenham a oportunidade de participar dessa grande festa esportiva. Convidamos toda a população da Vila Santa Luzia e das comunidades vizinhas para prestigiar a abertura e acompanhar as competições”, destacou Gilvan Ferreira.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom