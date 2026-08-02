Escola conquista título de competição de futsal da FADE no interior do Acre 

Representante de Cruzeiro do Sul venceu a Escola Djalma Batista, de Tarauacá, na decisão do torneio

Equipe de Cruzeiro do Sul venceu a Escola Djalma Batista, de Tarauacá, na grande final/ Foto: Reprodução

A Escola Dom Henrique Ruth (DHR), de Cruzeiro do Sul, conquistou neste domingo (2) o título da competição de futsal promovida pela Federação Acreana do Desporto Escolar (FADE), após uma série de partidas disputadas ao longo de todo o fim de semana. O vice-campeonato ficou com a Escola Djalma Batista, de Tarauacá.

O torneio reuniu equipes de diversos municípios do Vale do Juruá e teve como objetivo incentivar a prática esportiva entre estudantes, além de fortalecer o calendário esportivo escolar no interior do Acre.

O presidente da Federação Acreana do Desporto Escolar (FADE), João Renato Jácome, destacou que a competição faz parte do trabalho desenvolvido pela entidade para ampliar as oportunidades aos estudantes-atletas.

Segundo ele, além de fortalecer o esporte nas escolas, a Federação tem levado competições para o interior, reunindo equipes de municípios como Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves, Mâncio Lima e Tarauacá.

“Esse trabalho potencializa o esporte dentro das escolas e movimenta o calendário esportivo da região. Nossa proposta é ampliar ainda mais a participação dos municípios, inclusive trazendo escolas das cidades isoladas para as próximas competições”, afirmou.

Após a conquista do título, o atleta Luiz Nicolas Oliveira da Silva, da Escola Dom Henrique Ruth, comemorou o desempenho da equipe e destacou o nível da competição.

“Foi uma competição muito disputada. Tivemos um jogo difícil, mas conseguimos conquistar a vitória. Competições como essa dão mais visibilidade ao futsal e mostram que Cruzeiro do Sul possui muitos talentos”, disse.

Representando a Escola Djalma Batista, de Tarauacá, vice-campeã da competição, o atleta Alexandre da Silva Albuquerque avaliou positivamente a participação da equipe e ressaltou que o torneio serve de preparação para os próximos desafios.

“Foi uma competição muito importante para manter o ritmo de jogo. Agora é seguir treinando e focar nas próximas competições, sempre buscando representar bem nossa escola”, afirmou.