Após rescisão com o Botafogo, o goleiro Neto foi oferecido à Juventus por causa da lesão de Grabara.

Vítor Silva/Botafogo

Clube italiano avalia opções sem custo no mercado após grave lesão no joelho do titular Kamil Grabara.

Livre no mercado desde a sua rescisão contratual com o Botafogo, o goleiro Neto foi oferecido à Juventus, da Itália. O clube de Turim busca urgentemente uma alternativa para a posição após o titular Kamil Grabara sofrer uma lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho direito, o que pode afastá-lo dos gramados pelo restante da temporada.

Conforme apurado pela jornalista Ana Beatriz Martins para o portal Metrópoles, o nome de Neto surge como uma das opções em monitoramento pela diretoria da Velha Senhora. A informação inicial sobre o interesse e a sondagem foi veiculada pelo portal italiano Calciomercato.

“O goleiro brasileiro avalia uma possível volta à Itália com bons olhos. Neto já teve uma passagem pela Juventus e enxerga a oportunidade como uma chance de realizar uma temporada de destaque no futebol europeu”, aponta a reportagem de Ana Beatriz Martins no Metrópoles.

Outras opções e posicionamento do treinador

Além de Neto, outro atleta avaliado pela diretoria do clube italiano é o goleiro espanhol Sergio Rico, ex-Paris Saint-Germain.

Após a vitória da Juventus sobre a Atalanta por 2 x 0, o técnico Luciano Spalletti confirmou publicamente que a comissão técnica e a diretoria estão atentas a oportunidades imediatas de mercado:

“Os diretores estão avaliando. Se houver um goleiro sem clube de quem gostamos, não vamos esperar até janeiro”, declarou o treinador Luciano Spalletti em entrevista coletiva.

Por que a Juventus está buscando um novo goleiro no mercado?

Segundo apuração de Ana Beatriz Martins no Metrópoles, a Juventus precisa de um substituto após o titular Kamil Grabara romper o ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho direito.

O goleiro Neto pode acertar com a Juventus?

Conforme relata Ana Beatriz Martins no Metrópoles, Neto foi oferecido ao clube italiano por estar sem contrato e enxerga com bons olhos um retorno à equipe de Turim.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet