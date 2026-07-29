Fifa abre investigação contra seleção argentina por incidentes na Copa

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A entidade máxima do futebol mundial tomou uma medida dura contra a Associação de Futebol da Argentina (AFA). O Comitê Disciplinar da Fifa instaurou oficialmente uma ampla investigação contra a seleção argentina devido a uma sucessão de incidentes registrados ao longo de suas partidas na Copa do Mundo de 2026. Os processos variam de agressões físicas na grande final contra a Espanha até manifestações políticas e atos discriminatórios nas arquibancadas.

As denúncias atingem diretamente atletas titulares da equipe sul-americana, membros da comissão técnica e o meio-campista espanhol Gavi, envolvido na confusão da decisão.

Agressões e Condutas: As acusações formais incluem violações graves do Código Disciplinar da entidade por atos de agressão consumada e tentada, conduta antidesportiva e quebra de protocolos de segurança.

Inquérito da procuradoria, atletas denunciados e violações ao código

O rito de apuração do órgão disciplinar busca punir tanto os atletas envolvidos no tumulto dentro de campo quanto a federação argentina pelos atos de sua torcida. De acordo com o relatório emitido pelo procurador ético e as informações divulgadas pelo portal de notícias Metrópoles, o levantamento abrange múltiplos episódios da competição.

Conforme o teor dos documentos e os detalhes apurados e publicados pelo Metrópoles, as ações e enquadramentos da investigação organizam-se sob os seguintes marcos centrais:

Atletas na Mira da Agressão: A apuração do Metrópoles destaca que Leandro Paredes (três acusações), Nahuel Molina (duas acusações) e o auxiliar Roberto Ayala foram enquadrados por agressão no Artigo 14 do código da entidade;

Conduta Antidesportiva: O jogador espanhol Pablo Martín Páez Gavira (Gavi), além dos argentinos Molina e Thiago Almada, respondem por conduta antidesportiva durante o clássico final, conforme exposto pelo Metrópoles ;

Manifestações e Discriminação: Segundo apuração do Metrópoles , a AFA responderá por cânticos e gestos discriminatórios da torcida, atraso no início dos jogos, arremesso de objetos e pela exibição de faixas de cunho político e não esportivo, como a menção às Ilhas Malvinas;

Protocolos de Segurança: O relatório citado pelo Metrópoles aponta falhas no cumprimento das ordens de segurança das partidas por parte da delegação e dos adeptos argentinos.

A decisão final do Comitê Disciplinar da Fifa pode gerar multas milionárias para a federação argentina e suspensões de partidas oficiais para os jogadores envolvidos.

FAQ

Quais jogadores da seleção argentina foram denunciados pela Fifa?

Segundo apuração do Metrópoles, foram denunciados os atletas Leandro Paredes, Nahuel Molina e Thiago Almada, além do auxiliar técnico Roberto Ayala.

Por que a seleção da Espanha também teve um jogador investigado?

Conforme o Metrópoles, o atleta espanhol Gavi foi incluído no processo disciplinar por possível conduta antidesportiva na confusão da final.

Quais punições a Associação de Futebol da Argentina (AFA) pode sofrer?

De acordo com os artigos citados pelo Metrópoles, a AFA pode sofrer sanções financeiras e punições disciplinares devido a cânticos discriminatórios, faixas políticas e problemas de segurança.

Acompanhe os desdobramentos do julgamento na sede da entidade, confira as notas de defesa emitidas pelas federações envolvidas e veja as possíveis sanções aos atletas para as próximas datas comemorativas do futebol. Fique por dentro de todas as notícias sobre esportes, futebol internacional, bastidores e atualidades em nossa cobertura diária.

Conteúdo Original / Fonte: Metrópoles