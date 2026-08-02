Goleiro Vozinha desembarca no Chile com festa da torcida e assina com o Colo-Colo

Jogador estava livre no mercado após passagem pelo Chaves, do futebol português/ Foto: Reprodução

Chegou ao fim a indefinição sobre o futuro do goleiro Vozinha. O titular da seleção de Cabo Verde desembarcou em solo chileno na tarde deste domingo (2/8) para realizar exames médicos e assinar contrato em definitivo com o Colo-Colo.

Apesar de ter sido anunciado oficialmente pela diretoria do clube no último dia 24 de julho, o atleta enfrentou entraves burocráticos e incertezas nos bastidores que atrasaram a sua viagem e a formalização do vínculo.

A chegada do reforço ao aeroporto de Santiago foi acompanhada por dezenas de torcedores albos, que promoveram recepção calorosa ao jogador. Nas redes sociais, o anúncio inicial feito pelo clube já havia gerado engajamento ao destacar a “aura” do atleta em publicação direcionada à torcida no Estádio Monumental.

Vozinha estava livre no mercado de transferências desde o início do mês, quando encerrou seu contrato com o Chaves, de Portugal. O goleiro construiu grande parte da carreira no futebol europeu, acumulando passagens por clubes como Gil Vicente (Portugal), Trencin (Eslováquia), AEL Limassol (Chipre) e Zimbru Chisinau (Moldávia).

A contratação pelo Colo-Colo ocorre no momento de maior valorização do atleta no cenário internacional. Vozinha foi um dos pilares e principais destaques da campanha histórica da seleção de Cabo Verde na Copa do Mundo de 2026, desempenho que atraiu a atenção de clubes da América do Sul.

Com a chegada ao Chile, o jogador deve ser apresentado oficialmente no Estádio Monumental após a realização dos exames clínicos de praxe.