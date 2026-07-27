Hugo Calderano vence Alexis Lebrun por 4 a 3 e conquista título no tênis de mesa

Mesatenista brasileiro venceu o francês Alexis Lebrun por 4 sets a 3 em final eletrizante.

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Com forte apoio da torcida, brasileiro supera o rival francês em tie-break eletrizante e conquista o título da simples masculina.

O brasileiro Hugo Calderano sagrou-se campeão do WTT Star Contender São José dos Campos na noite deste domingo (26/7). Em uma decisão dramática e marcada pelo equilíbrio, o número um do Brasil venceu o francês Alexis Lebrun por 4 sets a 3, com parciais finais de 11 x 9, 3 x 11, 11 x 6, 13 x 11, 4 x 11, 8 x 11 e 11 x 9.

De acordo com as informações apuradas pelo repórter Marcello Hendriks para a editoria de esportes do portal METRÓPOLES, a conquista contou com ampla celebração do público presente no ginásio no interior paulista.

“Hugo chegou a abrir 3 x 1 de vantagem, viu o adversário reagir e igualar o placar em 3 x 3, mas buscou a recuperação no set decisivo para garantir o troféu”, destacou a reportagem do METRÓPOLES.

Resumo da decisão e quadro final de campeões

Conforme acompanhado pela reportagem do METRÓPOLES, a grande final teve momentos de pura tensão do início ao fim:

Alternância no Placar: Após fechar o primeiro set por 11 x 9, Calderano sofreu o empate na segunda parcial (3 x 11). Ele retomou o controle no terceiro e quarto sets, abrindo vantagem confortável no confronto.

Reação Francesa: Lebrun impôs ritmo forte nas parciais seguintes (4 x 11 e 8 x 11), levando a disputa ao sétimo e definitivo set.

Set Decisivo: No tie-break, o brasileiro abriu quatro pontos, sofreu a virada para 7 x 8, mas manteve a precisão nos pontos finais para fechar em 11 x 9 e erguer a taça.

Outros Vencedores: No feminino, a japonesa Hina Hayata ficou com o título de simples. Nas duplas mistas, a parceria entre Hugo Calderano e Bruna Takahashi terminou com o vice-campeonato ao ser superada pela dupla Shunsuke Togami e Satsuki Odo.

Qual foi o placar da final entre Hugo Calderano e Alexis Lebrun?

Hugo Calderano venceu Alexis Lebrun por 4 sets a 3, com parciais de 11/9, 3/11, 11/6, 13/11, 4/11, 8/11 e 11/9.

Onde foi realizado o WTT Star Contender?

O torneio internacional de tênis de mesa foi realizado no município de São José dos Campos, no interior de São Paulo.

Quem venceu a chave de simples feminina no torneio?

A atleta japonesa Hina Hayata conquistou o título da chave feminina ao derrotar a compatriota Hitomi Sato por 4 sets a 2.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet