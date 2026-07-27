Neymar Jr. rebate imprensa e comenta sobre cobrança no vestiário

Camisa 10 do Santos usou as redes sociais no domingo (26/7) para desmentir atrito com atletas jovens após empate.

Ricardo Moreira/Getty Images

Camisa 10 afirmou que conversa no vestiário após empate com a Chapecoense envolveu líderes do elenco e cobrança coletiva por vitórias.

O atacante Neymar Jr., camisa 10 do Santos, utilizou suas redes sociais no último domingo (26/7) para rebater notícias veiculadas pela imprensa a respeito de uma suposta cobrança direcionada apenas aos jogadores jovens do elenco no vestiário. A polêmica surgiu após o empate em 2 x 2 contra a Chapecoense, na Vila Belmiro, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

De acordo com as informações apuradas pelo repórter Lucas Espíndola para a editoria de esportes do portal METRÓPOLES, o jogador negou qualquer desentendimento individual e reforçou que a cobrança no grupo ocorreu de forma madura e coletiva.

“Estou vendo que estão saindo algumas coisas sobre que cobrei os jovens dentro do vestiário, totalmente mentira. Foi uma cobrança para o time, conversamos, eu, Lucas Veríssimo, Arão, Gabi, Brazão, e a gente se cobrou porque somos competitivos, mas não vou aceitar essas mentiras”, publicou Neymar Jr. em vídeo reproduzido pela reportagem do METRÓPOLES.

Retorno do astro e cobrança por resultados

Conforme acompanhado pela reportagem do METRÓPOLES, o atacante destacou que o diálogo firme faz parte do ambiente de atletas que buscam títulos:

Liderança Compartilhada: O atacante mencionou a participação de outros nomes experientes da equipe na conversa pós-jogo, como Lucas Veríssimo, Willian Arão, Gabriel Barbosa (Gabigol) e Gabriel Brazão.

Aparência no Placar: Neymar Jr. foi o autor dos dois gols do Peixe na partida diante da Chapecoense no Estádio Urbano Caldeira.

Primeiro Jogo Pós-Mundial: Este confronto marcou a reestreia do atacante pelo clube paulista após o término de sua participação na Copa do Mundo pela Seleção Brasileira.

O que Neymar Jr. falou sobre a cobrança aos jovens no Santos?

Neymar desmentiu as matérias e afirmou que não cobrou os atletas jovens individualmente, ressaltando que a conversa no vestiário foi uma autocobrança coletiva entre os líderes do grupo para buscar vitórias.

Qual foi o resultado do jogo entre Santos e Chapecoense?

O Santos empatou em 2 x 2 contra a Chapecoense na Vila Belmiro, com dois gols marcados por Neymar Jr.

Quais líderes do elenco foram citados por Neymar na reunião de vestiário?

Neymar citou que participou da conversa ao lado de jogadores como Lucas Veríssimo, Willian Arão, Gabriel Barbosa (Gabigol) e Gabriel Brazão.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet