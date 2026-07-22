Internacional x Cruzeiro: Onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pelo Brasileirão

Internacional e Cruzeiro se enfrentam nesta quarta-feira (22/7) no Beira-Rio pela 19ª rodada do Brasileirão.

Divulgaçao / SC Internacional

Confronto válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro movimenta o Estádio Beira-Rio nesta quarta-feira.

Nesta quarta-feira (22/7), Internacional e Cruzeiro medem forças em duelo válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 21h30 (horário de Brasília) no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.

As informações sobre o confronto foram publicadas em matéria assinada pelo jornalista Cleverton Silva, do portal Metrópoles.

Mandante da partida, o Colorado busca reabilitação na competição nacional após acumular duas derrotas consecutivas. Do outro lado, a Raposa desembarca na capital gaúcha focada em somar pontos fora de casa para subir na classificação e se firmar na zona de acesso à Copa Sul-Americana, vindo de um empate por 1 a 1 contra o Fluminense.

Onde assistir a Internacional x Cruzeiro ao vivo

De acordo com o Metrópoles, a partida entre gaúchos e mineiros terá transmissão na TV aberta e no sistema pay-per-view.

Jogo: Internacional x Cruzeiro

Competição: Campeonato Brasileiro (19ª rodada)

Data e Horário: Quarta-feira, 22 de julho de 2026, às 21h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Beira-Rio, Porto Alegre (RS)

Onde assistir: TV Globo (TV aberta) e Premiere (pay-per-view)

Prováveis escalações

Conforme divulgado pelo portal Metrópoles, as equipes devem iniciar o confronto com os seguintes titulares:

Internacional: Anthoni (Rochet); Bruno Gomes, Mercado, Victor Gabriel e Matheus Bahia; Villagra, Paulinho, Allex, Carbonero e Bernabei; Vitinho (Alerrandro).

Cruzeiro: Otávio; William, Fabrício Bruno, Jonathan e Gabriel Rojas; Matheus Henrique, Gerson e Matheus Pereira; Gabriel Pec, Sinisterra e Kaio Jorge.

Perguntas frequentes sobre Internacional x Cruzeiro

Que horas é o jogo do Internacional contra o Cruzeiro?

A partida será realizada nesta quarta-feira (22/7), às 21h30 (horário de Brasília).

Onde vai passar o jogo entre Internacional e Cruzeiro?

O jogo terá transmissão da TV Globo na TV aberta e do Premiere no pay-per-view, segundo apuração do Metrópoles.

Onde será disputada a partida?

O confronto ocorre no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet