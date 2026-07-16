Inglaterra tenta quebrar tabu inédito em disputa de 3º lugar contra a França

Eliminada pela Argentina, a Inglaterra busca o bronze contra a França e tenta vencer a disputa de 3º lugar da Copa do Mundo pela primeira vez na história.

Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images

O “English Team” nunca venceu a partida que define o último degrau do pódio na história dos Mundiais e busca marca histórica em Miami.

A dolorosa eliminação para a Argentina na semifinal da Copa do Mundo de 2026 impôs à seleção da Inglaterra uma missão extra para o fechamento de sua campanha em solo americano. No próximo sábado (18/7), os comandados de Thomas Tuchel enfrentarão a França em busca da medalha de bronze. Para ficar com o prêmio de consolação, no entanto, os ingleses precisarão superar um tabu histórico: o país nunca venceu uma disputa de terceiro lugar em Copas.

O levantamento estatístico foi detalhado originalmente pelo jornalista Marcello Hendriks, do portal Metrópoles. Ao todo, o English Team alcançou a semifinal do torneio em quatro oportunidades ao longo de sua história, incluindo a atual edição de 2026.

O histórico amargo do quarto lugar

A única vez em que a Inglaterra avançou de fase após disputar uma semifinal foi no histórico ano de 1966, quando jogou em casa e conquistou o seu único título mundial. Nas outras três ocasiões em que caiu antes da grande decisão, a seleção acabou derrotada também no duelo de consolação.

Relembre o histórico inglês após eliminações em semifinais:

Copa de 1990 (Itália): Após cair para a Alemanha Ocidental nos pênaltis, a Inglaterra perdeu a disputa de 3º lugar por 2 a 1 para a anfitriã Itália;

Copa de 2018 (Rússia): Eliminada pela Croácia na prorrogação, a equipe inglesa foi superada pela Bélgica por 2 a 0 na disputa pelo bronze;

Copa de 2026 (EUA/México/Canadá): Derrotada pela Argentina por 2 a 1, a equipe volta a disputar a última vaga do pódio.

Caso consiga bater os franceses que foram eliminados na outra semifinal ao perderem por 2 a 0 para a Espanha, a Inglaterra garantirá sua segunda melhor campanha da história em Copas do Mundo, atrás apenas do título de 1966.

Data, horário e local da decisão do bronze

O clássico europeu que definirá o terceiro colocado da Copa do Mundo já tem data e local definidos pela Fifa.

Partida: Inglaterra x França

Data: Sábado, 18 de julho de 2026

Horário: 18h (horário de Brasília)

Local: Hard Rock Stadium, em Miami (EUA)

Perguntas frequentes sobre a Inglaterra em Copas do Mundo

Quantas vezes a Inglaterra disputou o terceiro lugar da Copa?

Contando com a edição de 2026, a Inglaterra disputa o terceiro lugar pela terceira vez em sua história. As ocasiões anteriores foram em 1990 e 2018.

Qual foi a melhor colocação da Inglaterra em Copas além do título?

Excluindo o título de 1966, a Inglaterra nunca subiu ao pódio, tendo terminado na quarta colocação em 1990 e em 2018. Se vencer a França, conquistará o terceiro lugar inédito.

Quem a França enfrenta na disputa de terceiro lugar?

A seleção da França enfrenta a Inglaterra após ser derrotada pela Espanha por 2 a 0 na semifinal da Copa do Mundo de 2026.

Conteúdo Original / Fonte: ContilNet Esportes