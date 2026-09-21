23/09/2026
ContilNet Notícias Logo

Jornal espanhol aponta má fase de Vini Jr. no Real Madrid e destaca substituições

Jornal Marca critica fase de Vini Jr. no Real Madrid após quarta substituição seguida

Por Redação ContilNet
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Jornal espanhol aponta má fase de Vini Jr. no Real Madrid e destaca substituições
Maciej Rogowski/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Imprensa de Madri ressalta que o atacante brasileiro “desaparece” na temporada 2026/27 e perde espaço sob o comando técnico.

A fase atípica vivida por Vinícius Júnior no Real Madrid virou destaque na imprensa internacional. O tradicional jornal espanhol Marca publicou duras críticas ao desempenho do atacante brasileiro, enfatizando o momento em que o camisa 7 deixou o gramado substituído pela quarta partida consecutiva.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

Conforme apurado pelo jornalista Mateus Arantes para o portal Metrópoles, o estopim para os questionamentos ocorreu no clássico contra o Atlético de Madrid, quando Vini Jr. foi sacado de campo após a expulsão do zagueiro Dean Huijsen.

“Com o título ‘Vinicius desaparece’, a publicação espanhola ressalta que o jogador ‘continua ausente nesta temporada e suas chances de permanecer em campo estão diminuindo’ a cada rodada”, aponta a reportagem assinada por Mateus Arantes no Metrópoles.

Estatísticas e queda na artilharia da equipe

Na atual temporada 2026/27, os números do atacante refletem o momento de instabilidade. O camisa 7 soma apenas um gol marcado e três assistências aos companheiros até o momento.

Com esse retrospecto, Vinícius Júnior figura como o quinto maior artilheiro do elenco merengue na temporada, ficando atrás de companheiros como Mbappé, Bellingham, Arda Güler e Espí.

Qual jornal espanhol criticou a fase de Vinícius Júnior no Real Madrid?

Segundo apuração de Mateus Arantes no Metrópoles, o jornal espanhol Marca publicou matéria criticando o rendimento do brasileiro com a manchete “Vinicius desaparece”.

Quantos gols Vini Jr. tem na temporada 2026/27 pelo Real Madrid?

Conforme relata Mateus Arantes no Metrópoles, o atacante registra apenas um gol e três assistências na temporada.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet
Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.