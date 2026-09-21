Jornal espanhol aponta má fase de Vini Jr. no Real Madrid e destaca substituições

Imprensa de Madri ressalta que o atacante brasileiro “desaparece” na temporada 2026/27 e perde espaço sob o comando técnico.
A fase atípica vivida por Vinícius Júnior no Real Madrid virou destaque na imprensa internacional. O tradicional jornal espanhol Marca publicou duras críticas ao desempenho do atacante brasileiro, enfatizando o momento em que o camisa 7 deixou o gramado substituído pela quarta partida consecutiva.
Conforme apurado pelo jornalista Mateus Arantes para o portal Metrópoles, o estopim para os questionamentos ocorreu no clássico contra o Atlético de Madrid, quando Vini Jr. foi sacado de campo após a expulsão do zagueiro Dean Huijsen.
“Com o título ‘Vinicius desaparece’, a publicação espanhola ressalta que o jogador ‘continua ausente nesta temporada e suas chances de permanecer em campo estão diminuindo’ a cada rodada”, aponta a reportagem assinada por Mateus Arantes no Metrópoles.
Estatísticas e queda na artilharia da equipe
Na atual temporada 2026/27, os números do atacante refletem o momento de instabilidade. O camisa 7 soma apenas um gol marcado e três assistências aos companheiros até o momento.
Com esse retrospecto, Vinícius Júnior figura como o quinto maior artilheiro do elenco merengue na temporada, ficando atrás de companheiros como Mbappé, Bellingham, Arda Güler e Espí.
Qual jornal espanhol criticou a fase de Vinícius Júnior no Real Madrid?
Segundo apuração de Mateus Arantes no Metrópoles, o jornal espanhol Marca publicou matéria criticando o rendimento do brasileiro com a manchete “Vinicius desaparece”.
Quantos gols Vini Jr. tem na temporada 2026/27 pelo Real Madrid?
Conforme relata Mateus Arantes no Metrópoles, o atacante registra apenas um gol e três assistências na temporada.