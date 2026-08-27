27/08/2026
ContilNet Notícias Logo

José Mourinho comenta reação de Vini Jr. após gol no Real Madrid

Atacante brasileiro foi aplaudido no Bernabéu e abraçado pelo treinador em vitória merengue.

Por Redação ContilNet
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
José Mourinho comenta reação de Vini Jr. após gol no Real Madrid
Diego Souto/Getty Images

O atacante brasileiro marcou na goleada por 4 x 1 sobre a Real Sociedad e foi substituído para sentir o carinho do público no Santiago Bernabéu.

A noite no Santiago Bernabéu reservou um momento de reconciliação e apoio para o atacante Vini Jr. após balançar as redes na vitória do Real Madrid por 4 x 1 contra a Real Sociedad.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

De acordo com as informações apuradas pelo jornalista Mateus Peres para o portal METRÓPOLES, o treinador da equipe, José Mourinho, explicou a decisão de substituir o brasileiro na reta final do segundo tempo.

“Eu nunca teria tirado o Vini sem o gol e sem a sensação positiva de jogar bem. Achei que seria bom para ele sentir o carinho dos torcedores, especialmente pelas vaias na temporada passada”, afirmou José Mourinho em coletiva citada por Mateus Peres no METRÓPOLES.

Gestão de elenco, cobrança no Bernabéu e próximo compromisso

Conforme detalhado pela cobertura de Mateus Peres no METRÓPOLES, a substituição também teve caráter estratégico e motivacional:

  • Abraço no Gramado: Ao deixar o campo, Vini Jr. recebeu um abraço de Mourinho, que apontou para as arquibancadas do estádio e disse: “Olha os fãs”.

  • Carga Física: O comandante português reforçou que a saída do atacante visou controlar seu desgaste muscular antes do próximo duelo do campeonato.

  • Visão sobre Vaias: Comentando sobre a exigência do público madrilenho, o técnico minimizou cobranças passadas e declarou que “algumas vaias não machucam ninguém, elas até ajudam a crescer”.

  • Próximo Desafio: O Real Madrid volta a campo no domingo (30/8), quando enfrentará a equipe do Málaga pela La Liga.

O que José Mourinho disse sobre Vini Jr. após a vitória contra a Real Sociedad?

Mourinho afirmou que fez a substituição para que o brasileiro pudesse sentir o carinho e os aplausos da torcida no Santiago Bernabéu após marcar seu gol.

Quando o Real Madrid joga novamente pela La Liga?

A equipe merengue voltará a campo no domingo (30/8), diante do Málaga, em partida válida pelo Campeonato Espanhol.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet
Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.