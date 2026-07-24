Técnico espanhol recusou oferta da FIGC após deixar o Manchester City para prolongar pausa na carreira

James Gill - Danehouse/Getty Images

Treinador espanhol optou por manter sabático para se dedicar à família; Federação Italiana buscava nome de peso para reestruturação da Azzurra.

A Seleção Italiana não terá Pep Guardiola no comando técnico para o próximo ciclo do futebol mundial. Em pausa na carreira após concluir sua vitoriosa trajetória de 10 anos no Manchester City, o treinador espanhol rejeitou a proposta formal apresentada pela Federação Italiana de Futebol (FIGC).

De acordo com as informações apuradas pela repórter Ana Beatriz Martins para o portal METRÓPOLES, citando o jornalista especializado em transferências Fabrizio Romano, Pep optou por priorizar a família neste momento.

“Guardiola chegou a considerar o projeto apresentado pessoalmente por Paolo Maldini, mas decidiu encerrar as conversas para estender seu período de descanso longe dos gramados”, destacou a apuração do METRÓPOLES.

Bastidores das conversas e os próximos alvos da FIGC

Conforme acompanhado pela reportagem do METRÓPOLES, a busca por um novo treinador ocorre em meio ao processo de recuperação da equipe europeia:

Encontro em Barcelona: Paolo Maldini, novo diretor técnico da Azzurra , viajou à Espanha para se reunir com Guardiola e apresentar o plano de reformulação da seleção nacional.

Apoio da Federação: O presidente da FIGC, Giovanni Malagò, chegou a confirmar publicamente os contatos e sinalizou disposição para fazer “exceções financeiras” para viabilizar a contratação.

Crise de Resultados: Sem disputar as últimas três edições da Copa do Mundo, a Itália busca um comandante capaz de reestruturar o departamento de futebol principal.

Nomes na Pauta: Com a negativa de Guardiola, a federação mantém no radar nomes como Antonio Conte, Roberto Mancini e Andrea Pirlo. Atualmente, Silvio Baldini comanda a equipe interinamente.

Por que Pep Guardiola recusou treinar a Seleção Italiana?

Guardiola recusou a oferta por preferir estender sua pausa na carreira e dedicar mais tempo à família após 10 anos à frente do Manchester City.

Quem procurou Guardiola em nome da Federação Italiana?

O ex-jogador e atual diretor técnico Paolo Maldini reuniu-se com o treinador em Barcelona para apresentar o projeto.

Quais treinadores são cotados para a Itália após a recusa de Guardiola?

Nomes como Antonio Conte, Roberto Mancini e Andrea Pirlo figuram entre as opções da federação, enquanto Silvio Baldini segue no cargo interino.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet