Michael Olise desabafa sobre queda da França na semifinal da Copa do Mundo

Meia lamentou a eliminação na semifinal da Copa do Mundo de 2026 e destacou marca de assistências.

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Líder de assistências do Mundial de 2026, o jogador lamentou a eliminação para a Espanha e destacou o orgulho de defender a seleção de seu país.

A eliminação da França diante da Espanha por 2 x 0 na semifinal da Copa do Mundo de 2026 ainda causa sentimento de frustração em Michael Olise. O atacante, que desempenhou papel de meio-campista durante a campanha francesa, utilizou suas redes sociais para expressar o desapontamento por não ter alcançado o título mundial.

De acordo com as informações apuradas pelo jornalista Cleverton Silva para o portal METRÓPOLES, a declaração do atleta repercutiu intensamente entre torcedores e a imprensa esportiva.

“Não conseguir levar o troféu para casa é uma decepção imensa. Não era assim que imaginávamos concluir esta Copa do Mundo quando o torneio começou”, declarou Michael Olise em trecho destacado pelo METRÓPOLES.

Sonho realizado e recorde histórico de assistências

Conforme acompanhado pelo METRÓPOLES, a trajetória do jogador na competição também foi marcada por números expressivos dentro de campo:

Realização Pessoal: Olise reforçou o valor de vestir a camisa dos Bleus : “Vestir a camisa da seleção francesa em uma Copa do Mundo sempre foi e sempre será um sonho para mim” .

Marca Histórica: Apesar de não ter balançado as redes na competição, o meia liderou a estatística de garçom do torneio, estabelecendo o recorde do maior número de assistências em uma edição do Mundial, com sete passes decisivos para gol.

Protagonismo Tático: Atuando centralizado, Olise firmou-se como um dos principais articuladores e destaques técnicos da seleção francesa ao longo do torneio.

O que disse Michael Olise sobre a eliminação da França na Copa do Mundo?

O jogador expressou grande frustração por não conquistar o título, mas ressaltou o orgulho de defender a seleção e de realizar o sonho de disputar o Mundial.

Quantas assistências Michael Olise deu na Copa do Mundo de 2026?

O meia-atacante distribuiu sete assistências ao longo do torneio, tornando-se o líder de passes para gol e registrando a maior marca da história em uma única edição.

Qual foi o placar do jogo que eliminou a França da Copa do Mundo?

A França foi superada pela Espanha pelo placar de 2 x 0 no confronto válido pela semifinal da competição.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet