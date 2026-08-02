Mirassol e Grêmio empatam no jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil

Bruno Santos abriu o placar para os donos da casa e Amuzu deixou tudo igual no Estádio Campos Maia

Vitória simples em Porto Alegre garante vaga nas quartas de final da competição/ Foto: Reprodução

Mirassol e Grêmio empataram em 1 a 1 no início da noite deste domingo (2/8), no Estádio Campos Maia, em Mirassol (SP), no confronto de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O atacante Bruno Santos colocou a equipe paulista em vantagem na primeira etapa, mas o ponta ganês Amuzu igualou a contagem para os gaúchos no segundo tempo.

O resultado manteve o equilíbrio na chave e somou-se a outros três empates já registrados nos confrontos de ida desta etapa da competição nacional.

A primeira investida perigosa da partida veio do ataque gremista aos 16 minutos do primeiro tempo, quando Amuzu serviu Carlos Vinícius dentro da grande área. O atacante finalizou de primeira, exigindo defesa expressiva do goleiro Walter.

A resposta do Mirassol ocorreu dois minutos depois. Aos 18 minutos, o lateral Igor Formiga efetuou cruzamento para a área e encontrou o atacante Bruno Santos, que acertou chute no canto sem dar chances de defesa ao goleiro adversário, abrindo o placar para o Leão Caipira.

Na etapa complementar, o Grêmio buscou a igualdade após falha na saída de bola dos paulistas aos cinco minutos. O volante Villasanti recuperou a posse, invadiu a área, superou a marcação e serviu Amuzu, que finalizou colocado para deixar o placar igualado.

Aos 22 minutos da etapa final, o Mirassol teve a oportunidade de retomar a vantagem em uma sobra de bola aproveitada por Edson Carioca. O atacante finalizou forte, mas a bola atingiu a trave.

Com o resultado da partida de ida, a definição do classificado ocorrerá no jogo de volta, agendado para esta quarta-feira (5/8), às 19h30, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Quem vencer o confronto garante a vaga nas quartas de final, enquanto novo empate levará a decisão para a cobrança de penalidades máximas.