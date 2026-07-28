Mourinho barra saída no Real Madrid e futuro de Endrick pode sofrer reviravolta

Diretoria busca evitar estagnação no desenvolvimento do brasileiro e pode buscar novo clube temporário/ Foto: Reprodução

Um pedido do técnico José Mourinho para assegurar a permanência do atacante espanhol Gonzalo García no elenco do Real Madrid pode provocar desdobramentos diretos no futuro do brasileiro Endrick na Espanha. O treinador português considera as características de García singulares e quer mantê-lo no grupo para a sequência do trabalho de pré-temporada.

Caso o panorama do setor ofensivo se consolide nesses moldes, a diretoria do clube espanhol estuda a possibilidade de negociar um novo empréstimo de Endrick. A avaliação interna aponta para a necessidade de evitar que a falta de minutos em campo comprometa a sequência de desenvolvimento do jogador brasileiro.

O cenário atual guarda semelhanças com o panorama vivido por Endrick na temporada anterior, quando acabou cedido ao Lyon, da França, para adquirir rodagem no futebol europeu. Durante o período no clube francês, o atacante disputou 21 partidas, marcou oito gols e distribuiu oito assistências.

Conforme publicado pelo jornal espanhol Marca, a preferência de Mourinho por Gonzalo García fundamenta-se nas valências táticas do atleta. O treinador português enxerga o jovem espanhol como um centroavante capaz de pressionar a saída de bola dos zagueiros, exercer domínio no jogo aéreo e oferecer alternativas estratégicas quando as partidas exigirem um estilo de jogo mais direto.

Antes da intervenção da comissão técnica, a transferência de Gonzalo García do clube de Madri era tida como provável no mercado de transferências. O jogador reuniu ofertas financeiramente significativas do futebol europeu.

Entre os interessados esteve o Fulham, da Inglaterra, que chegou a encaminhar a negociação para fechar o contrato com o centroavante espanhol. No entanto, o veto de Mourinho paralisou as tratativas e alterou o planejamento do clube para o setor de ataque.