Zinédine Zidane assume a seleção da França com contrato até 2030

Ídolo assina contrato até 2030 e assume o comando dos Bleus em agosto.

Ibrahim Ezzat/Anadolu via Getty Images

Ídolo dos ‘Bleus’ substitui Didier Deschamps e inicia trabalho focado na Liga das Nações, Eurocopa 2028 e Copa do Mundo 2030.

A Federação Francesa de Futebol oficializou a contratação de Zinédine Zidane como novo treinador da seleção principal do país. O contrato assinado pelo campeão mundial de 1998 terá validade até 2030, entrando em vigor a partir de 1º de agosto.

De acordo com as informações apuradas pelo repórter Mateus Arantes para o portal METRÓPOLES, Zidane comemorou o acerto e revelou que recusou diversas ofertas do futebol de clubes nos últimos anos para aguardar a oportunidade na seleção.

“É um sonho que se torna realidade. Recebi propostas nos últimos anos, mas recusei todas para treinar a França. Era a única coisa que eu queria fazer após minha passagem pelo Real Madrid”, afirmou Zidane à reportagem do METRÓPOLES.

Histórico de títulos e novos desafios

Conforme acompanhado pela reportagem do METRÓPOLES, a chegada de Zidane inaugura um novo ciclo para o futebol francês:

Principais Desafios: O novo treinador comandará os Bleus nas disputas da Liga das Nações da UEFA, Eurocopa de 2028 e na Copa do Mundo de 2030.

Carreira Multicampeã: Em suas passagens pelo Real Madrid, Zidane conquistou três edições consecutivas da Liga dos Campeões da UEFA (2015-16, 2016-17 e 2017-18), dois Mundiais de Clubes da FIFA e duas edições de La Liga.

Trajetória na Seleção: Como jogador, o meio-campista foi o grande destaque do título da Copa do Mundo de 1998 e da conquista da Eurocopa de 2000.

Quando Zinédine Zidane assume oficialmente o comando da seleção da França?

O contrato de Zidane entra em vigor oficialmente no dia 1º de agosto de 2026.

Qual é a duração do contrato de Zidane com a federação francesa?

O treinador assinou vínculo válido por quatro anos, estendendo-se até a Copa do Mundo de 2030.

Quais títulos de expressão Zidane conquistou como técnico do Real Madrid?

Ele conquistou o tricampeonato da Liga dos Campeões da UEFA, dois Mundiais de Clubes, duas La Ligas, além de Supercopas da Europa e da Espanha.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet