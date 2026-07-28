Presidente da Tchéquia troca área VIP por colete de fotógrafo na F1

Petr Pavel trocou a área VIP pelo colete de imprensa no circuito de Hungaroring.

Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

Petr Pavel, de 64 anos, acompanhou o GP da Hungria na beira da pista para registrar a vitória do piloto Lando Norris.

O presidente da Tchéquia, Petr Pavel, surpreendeu os frequentadores do paddock da Fórmula 1 ao aparecer credenciado como fotógrafo profissional durante o Grande Prêmio da Hungria, disputado no circuito de Hungaroring. Aos 64 anos, o chefe de Estado abriu mão do camarote VIP para registrar os bastidores e a corrida vencida por Lando Norris.

De acordo com as informações apuradas pelo repórter Pedro Santana para o portal METRÓPOLES, Pavel preside o país europeu desde 2023, mas tem a fotografia de esporte a motor como uma de suas grandes paixões pessoais.

“Nas horas vagas, o líder tcheco costuma cobrir grandes competições automobilísticas. Ele já registrou provas de prestígio internacional, como as 24 Horas de Le Mans, o Rally Dakar e etapas da NASCAR e da MotoGP”, destacou a reportagem do METRÓPOLES.

Bastidores no Paddock de Hungaroring

Conforme acompanhado pela reportagem do METRÓPOLES, a passagem do chefe de Estado pelo circuito contou com os seguintes momentos:

Credenciamento Oficial: Pavel circulou pelas áreas restritas portando colete de imprensa e equipamentos fotográficos, acompanhado pelo fotojornalista tcheco Jiri Krenek.

Encontro com Autoridades: Durante a visita às garagens, o presidente conversou com Mohammed Ben Sulayem, presidente da Federação Internacional de Automobilismo (FIA).

Registro Político: A presença inusitada do presidente foi compartilhada nas redes sociais pelo primeiro-ministro da Hungria, Peter Magyár, que publicou um registro ao lado do colega de Estado.

Quem é o presidente da Tchéquia que fotografou o GP da Hungria de F1?

Trata-se de Petr Pavel, de 64 anos, que ocupa a presidência do país europeu desde 2023.

Quais outros eventos automobilísticos Petr Pavel já fotografou?

O chefe de Estado já cobriu provas tradicionais como as 24 Horas de Le Mans, o Rally Dakar, corridas da NASCAR e etapas do mundial de MotoGP.

Quem venceu o GP da Hungria registrado pelo presidente tcheco?

A prova disputada no circuito de Hungaroring foi vencida pelo piloto britânico Lando Norris.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet