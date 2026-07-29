Camisa 10 do Santos afirma que encerrou sua jornada com a camisa amarela após a Copa de 2026

Ricardo Moreira/Getty Images

Camisa 10 revelou em zona mista após jogo do Santos que não planeja mais voltar a defender a camisa amarela.

Após a vitória do Santos por 4 a 2 sobre a Universidad Central, na Vila Belmiro, o atacante Neymar abriu o jogo sobre seu futuro no futebol internacional. Em entrevista concedida na zona mista na terça-feira (28/7), o jogador revelou que considera encerrada a sua trajetória pela Seleção Brasileira e descarta participar dos próximos ciclos do Mundial.

De acordo com as declarações apuradas pelo repórter Mateus Arantes para o portal METRÓPOLES, o craque refletiu sobre sua entrega ao longo dos anos vestindo a camisa do país.

“Agradeço ao Lucas Moura, mas não vai ter, não. Meu momento na Seleção Brasileira acho que já foi. Fiz história ali e sou muito feliz. Vivi muitas coisas, dei meu sangue e minha vida, sempre lutei pela amarelinha, mas acho que não quero mais”, declarou Neymar ao METRÓPOLES.

O encerramento na Copa de 2026

Conforme acompanhado pelo METRÓPOLES, os detalhes da decisão do atacante envolvem os seguintes pontos:

Fim de Trajetória: A participação na Copa do Mundo de 2026 marcou o encerramento do ciclo do atleta na Seleção Principal.

Superação no Torneio: Durante o Mundial, o jogador lidou com uma lesão na panturrilha, mas se recuperou, ficando como opção no banco de reservas, atuando em duas partidas e marcando um gol.

Foco no Clube: Defendendo atualmente as cores do Santos, Neymar prefere concentrar seus esforços na carreira por clubes e na sequência das competições da temporada.

Neymar vai jogar a Copa do Mundo de 2030?

Não. Em declaração dada na zona mista da Vila Belmiro, Neymar descartou participar da Copa de 2030 e afirmou que seu momento na Seleção Brasileira já passou.

O que Neymar disse sobre sua história na Amarelinha?

O camisa 10 afirmou ser muito feliz com o que construiu, ressaltando que fez história e sempre deu a vida e o sangue pela Seleção Brasileira.

Como foi a última participação de Neymar em Copas do Mundo?

Na Copa do Mundo de 2026, Neymar superou uma lesão na panturrilha, entrou em campo em duas partidas e marcou um gol.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet