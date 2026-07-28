Rayan entra na mira do Liverpool para reformulação do setor de ataque

Atacante do Bournemouth tem cláusula de R$ 940 milhões e é monitorado por gigantes europeus.

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Atacante de 19 anos, revelado pelo Vasco e destaque na Premier League, é monitorado após saída de Mohamed Salah.

O atacante Rayan, titular da Seleção Brasileira na Copa do Mundo e destaque do Bournemouth, tornou-se alvo do Liverpool no mercado de transferências europeu. O clube britânico busca alternativas para reformular seu setor ofensivo após a saída de Mohamed Salah e vislumbra no brasileiro um investimento de longo prazo.

De acordo com as informações apuradas pelo repórter Cleverton Silva para o portal METRÓPOLES, com base em apurações da publicação britânica TeamTalk, a juventude e o potencial de desenvolvimento do atleta de 19 anos são os principais atrativos para os Reds.

“Rayan é visto como peça-chave no processo de reestruturação do Liverpool para as próximas temporadas. Caso acerte a transferência, o atacante reencontrará o técnico Andoni Iraola, com quem trabalhou no próprio Bournemouth”, destacou a reportagem do METRÓPOLES.

Concorrência europeia e cláusula milionária

Conforme acompanhado pela reportagem do METRÓPOLES, a disputa pelo jovem talento envolve outros gigantes do continente:

Clubes de Olho: Além do Liverpool, equipes como Barcelona, Bayern de Munique e Paris Saint-Germain (PSG) monitoram a situação do atacante brasileiro.

Multa Rescisória: Contratado no início do ano após se destacar no Vasco, Rayan possui uma cláusula de rescisão fixada em 130 milhões de libras (aproximadamente R$ 940 milhões).

Posicionamento do Bournemouth: O clube inglês não demonstra interesse em facilitar a saída do jogador, que se consolidou rapidamente como titular e peça fundamental do elenco.

Qual clube inglês está interessado na contratação do atacante Rayan?

O Liverpool tem o atacante da Seleção Brasileira como um de seus principais alvos para reformular o ataque.

Qual é o valor da cláusula de rescisão de Rayan no Bournemouth?

A cláusula contratual do brasileiro está avaliada em 130 milhões de libras (cerca de R$ 940 milhões).

Quem treina o Liverpool no cenário projetado para a transferência?

A equipe é comandada pelo técnico Andoni Iraola, treinador com quem Rayan trabalhou durante sua passagem pelo Bournemouth.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet