Red Bull Bragantino e Coritiba ficam no 0 x 0 em jogo do Campeonato Brasileiro

Partida válida pela 20ª rodada terminou em 0 x 0 em Bragança Paulista. Confira a tabela de classificação.

Ari Ferreira/Red Bull Bragantino

Confronto válido pela 20ª rodada manteve o Massa Bruta na zona de classificação e o Coxa no meio da tabela.

Red Bull Bragantino e Coritiba empataram por 0 x 0 na noite do último domingo (26/7), no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP). A partida foi válida pela abertura do segundo turno (20ª rodada) do Campeonato Brasileiro.

De acordo com a apuração do repórter Lucas Espíndola para a editoria de esportes do portal METRÓPOLES, o resultado manteve ambas as equipes na faixa de classificação para competições continentais na tabela.

“Com a igualdade no placar, o Red Bull Bragantino ocupa a 5ª colocação no Brasileirão, totalizando 31 pontos e figurando na zona de playoffs da Copa Libertadores”, destacou a reportagem do METRÓPOLES.

Situação na tabela e próximos compromissos

Conforme acompanhado pela reportagem do METRÓPOLES, confira os detalhes do pós-jogo e os próximos desafios dos clubes:

Posição do Coritiba: O Coxa Branca assumiu a 10ª colocação da Série A, somando 27 pontos e permanecendo na zona de acesso à Copa Sul-Americana.

Desafio Continental do Bragantino: O Massa Bruta volta a campo na quinta-feira (29/7) para enfrentar o Sporting Cristal (Peru), em confronto decisivo pelos playoffs da Copa Sul-Americana.

Próximo Jogo do Coritiba: A equipe paranaense encara o Cruzeiro fora de casa na sexta-feira (30/7), às 21h30, pela sequência do Campeonato Brasileiro.

Qual foi o resultado do jogo entre Red Bull Bragantino e Coritiba?

O jogo terminou empatado em 0 x 0, em partida disputada no Estádio Cícero de Souza Marques.

Em qual posição o Red Bull Bragantino ficou após o empate?

O Red Bull Bragantino encerrou a rodada na 5ª posição da tabela, somando 31 pontos.

Quando o Coritiba volta a jogar pelo Brasileirão?

O Coritiba volta a campo na sexta-feira (30/7), às 21h30, para enfrentar o Cruzeiro fora de casa.

Conteúdo Original / Fonte: ContilNet Esportes