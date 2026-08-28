Simulador da Champions League projeta Bayern de Munique na liderança

Estudo do Football Ranked aponta Arsenal em 2º e PSG em 3º na fase de liga

Kristian Skeie - UEFA/UEFA via Getty Images

Levantamento do ‘Football Ranked’ coloca Arsenal e PSG na sequência da classificação direta para as oitavas de final.

Uma projeção elaborada pela plataforma de estatísticas Football Ranked definiu como deve terminar a fase de liga da atual temporada da Champions League.

De acordo com as informações apuradas pelo jornalista Marcello Hendriks para o portal METRÓPOLES, os cálculos estatísticos apontam o Bayern de Munique na 1ª colocação geral da tabela, com uma previsão média de 18,9 pontos conquistados.

“Entre os oito primeiros colocados que garantem vaga direta nas oitavas de final, aparecem Arsenal em 2º lugar, com 17,7 pontos, e Paris Saint-Germain em 3º, com 17,1”, apontou Marcello Hendriks no METRÓPOLES.

Vagas diretas, zona de playoffs e calendário

Conforme detalhado pela cobertura de Marcello Hendriks no METRÓPOLES, a simulação distribui os principais gigantes do futebol europeu entre as vagas diretas e o mata-mata preliminar:

Top 8 (Oitavas Diretas): Além de Bayern, Arsenal e PSG, a lista dos oito primeiros conta com Manchester City, Real Madrid, Inter de Milão, Liverpool e Barcelona.

Zona de Playoffs (9º ao 24º): O Manchester United surge na 9ª posição, liderando a zona de repescagem ao lado de Borussia Dortmund (12º), Napoli (13º), Roma (14º) e Atlético de Madrid (19º).

Novo Formato: A fase inicial em formato de liga substituiu a antiga fase de grupos, exigindo pontuação alta constante para evitar o mata-mata extra dos playoffs.

Qual time é apontado como líder no simulador da Champions League?

Segundo a simulação do Football Ranked, o Bayern de Munique deve liderar a fase de liga com média de 18,9 pontos.

Quais equipes garantem vaga direta nas oitavas de final segundo a projeção?

A projeção indica Bayern de Munique, Arsenal, PSG, Manchester City, Real Madrid, Inter de Milão, Liverpool e Barcelona entre os oito primeiros.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet