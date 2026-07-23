Ultramaratonista natural de Xapuri assume a liderança do ranking brasileiro

Corredora acumula histórico vitorioso em maratonas e provas de 5 km e 10 km antes da migração de modalidade/ Foto: Reprodução

A atleta acreana Roberta Reis, de 41 anos, alcançou a liderança do ranking nacional na modalidade de ultramaratona de 12 horas. Natural do município de Xapuri, a corredora atingiu o topo do indicador esportivo após obter o primeiro lugar na Ultramaratona Internacional de Indaiatuba, competição em que percorreu a marca de 106 quilômetros ao longo de metade de um dia de prova contínua.

Atualmente residente em Tangará da Serra (MT), Roberta foi criada em Xapuri por sua avó materna, Maria D’Lourdes, a quem atribui a base de sua formação pessoal e a determinação aplicada à rotina de treinos de alta performance.

Antes de migrar para os desafios de resistência prolongada, a atleta construiu um histórico competitivo com mais de 50 pódios acumulados em provas de 5 km e 10 km. A transição para distâncias maiores ocorreu de forma gradual, com a participação e vitória em eventos como a primeira edição da Maratona de Cuiabá e a Maratona de Estrada Fun4us.

A entrada oficial no circuito das ultramaratonas resultou na conclusão de três provas de longa duração e na obtenção de colocações expressivas no cenário nacional. Entre os resultados de maior destaque em sua carreira estão:

O título dos 100 quilômetros da prova UltraTri, disputada no estado do Rio de Janeiro;

O vice-campeonato na competição Desafio 12 Horas;

O campeonato na categoria 12 horas da Ultramaratona Internacional de Indaiatuba.

A liderança no ranking brasileiro consolida a posição da corredora em uma das disciplinas mais exigentes do atletismo, caracterizada por demandar planejamento tático e preparo físico contínuo. A atleta mantém a rotina de treinos visando às próximas etapas do calendário nacional da modalidade.