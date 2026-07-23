24/07/2026
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Ultramaratonista natural de Xapuri assume a liderança do ranking brasileiro

Atleta percorreu 106 quilômetros durante competição para alcançar a primeira colocação nacional

Por Fhagner Soares, ContilNet 23/07/2026 às 05:51
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Ultramaratonista natural de Xapuri assume a liderança do ranking brasileiro
Corredora acumula histórico vitorioso em maratonas e provas de 5 km e 10 km antes da migração de modalidade/ Foto: Reprodução

A atleta acreana Roberta Reis, de 41 anos, alcançou a liderança do ranking nacional na modalidade de ultramaratona de 12 horas. Natural do município de Xapuri, a corredora atingiu o topo do indicador esportivo após obter o primeiro lugar na Ultramaratona Internacional de Indaiatuba, competição em que percorreu a marca de 106 quilômetros ao longo de metade de um dia de prova contínua.

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Atualmente residente em Tangará da Serra (MT), Roberta foi criada em Xapuri por sua avó materna, Maria D’Lourdes, a quem atribui a base de sua formação pessoal e a determinação aplicada à rotina de treinos de alta performance.

Antes de migrar para os desafios de resistência prolongada, a atleta construiu um histórico competitivo com mais de 50 pódios acumulados em provas de 5 km e 10 km. A transição para distâncias maiores ocorreu de forma gradual, com a participação e vitória em eventos como a primeira edição da Maratona de Cuiabá e a Maratona de Estrada Fun4us.

A entrada oficial no circuito das ultramaratonas resultou na conclusão de três provas de longa duração e na obtenção de colocações expressivas no cenário nacional. Entre os resultados de maior destaque em sua carreira estão:

  • O título dos 100 quilômetros da prova UltraTri, disputada no estado do Rio de Janeiro;

  • O vice-campeonato na competição Desafio 12 Horas;

  • O campeonato na categoria 12 horas da Ultramaratona Internacional de Indaiatuba.

A liderança no ranking brasileiro consolida a posição da corredora em uma das disciplinas mais exigentes do atletismo, caracterizada por demandar planejamento tático e preparo físico contínuo. A atleta mantém a rotina de treinos visando às próximas etapas do calendário nacional da modalidade.

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