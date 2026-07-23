Após vários mandatos consecutivos, deputado desiste de disputar reeleição

Deputado afirma que disputa interna no PP ficou desigual e critica apoio da máquina pública a adversários

Deputado Chico Viga | Foto: Assessoria

Depois de 20 anos ocupando uma cadeira na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), o deputado estadual Chico Viga (PP) decidiu encerrar sua trajetória política. A informação foi confirmada pelo parlamentar ao Blog do Crica, onde revelou que não disputará a reeleição nas eleições deste ano.

Segundo Chico Viga, a decisão não foi tomada de forma repentina. Ele afirmou que vinha amadurecendo a ideia há algum tempo e concluiu que seu ciclo na política acreana chegou ao fim.

Ao explicar os motivos da escolha, o deputado disse que o cenário eleitoral dentro do Progressistas mudou e tornou a disputa por uma vaga na Assembleia mais difícil para candidatos que não contam com o apoio da estrutura do governo.

Segundo ele, essa decisão não foi tomada agora, vinha sendo amadurecida. A disputa nesta eleição para a Assembleia Legislativa se tornou desigual dentro do PP, onde candidatos são apoiados por duas, três secretarias, o que favorece os protegidos pelo governo. “Fica difícil enfrentar estas estruturas”, afirmou.

Chico Viga também revelou que chegou a avaliar uma mudança de partido. Segundo ele, acredita que teria mais chances de buscar um novo mandato caso tivesse se filiado ao MDB, mas optou por permanecer no Progressistas e encerrar sua trajetória política.

Apesar de deixar a disputa por uma vaga na Aleac, o parlamentar afirmou que ainda não definiu quem receberá seu apoio na corrida por uma cadeira no Legislativo estadual.

“Mais na frente decidimos”, disse.

A saída de Chico Viga representa uma baixa para a chapa do Progressistas na disputa pelas vagas da Assembleia Legislativa. Com seis mandatos consecutivos, ele era um dos parlamentares mais experientes da Casa e deixa aberta a disputa pelo eleitorado que o acompanhou ao longo de duas décadas de atuação no Parlamento acreano.