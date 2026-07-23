Parque Chico Mendes será fechado para revitalização; saiba mais

Intervenções de revitalização suspendem visitação por seis dias; reabertura será no aniversário de 30 anos do espaço

O Parque Ambiental Chico Mendes ficará temporariamente fechado para visitação entre os dias 25 e 30 de julho de 2026. /Foto: Reprodução

A Prefeitura de Rio Branco informou, por meio de uma publicação divulgada nesta quinta-feira (23) em suas redes sociais, que o Parque Ambiental Chico Mendes ficará temporariamente fechado para visitação entre os dias 25 e 30 de julho de 2026.

De acordo com o comunicado, a interrupção das atividades ocorre para a realização de obras e serviços de revitalização no espaço, com o objetivo de melhorar a estrutura do parque e garantir mais segurança para visitantes e trabalhadores durante a execução dos serviços.

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A administração municipal destacou que a medida é preventiva e necessária para evitar riscos enquanto as equipes atuam nas intervenções.

A previsão é de que o Parque Ambiental Chico Mendes volte a receber o público no dia 31 de julho, data em que também serão realizadas as comemorações pelos 30 anos de história do local, um dos principais espaços de lazer, educação ambiental e turismo da capital acreana.

Ao final do comunicado, a prefeitura agradeceu a compreensão da população e reforçou que o fechamento é temporário, visando oferecer um ambiente mais seguro e melhor estruturado aos visitantes.