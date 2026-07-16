Via Verde Shopping convida torcedores para final da Copa em telão

Praça de Alimentação será um espaço especial para reunir famílias e amigos durante a grande decisão do mundial

A expectativa para a grande final da Copa do Mundo 2026 toma conta dos torcedores, e o Via Verde Shopping preparou uma programação especial para quem deseja acompanhar a decisão em clima de festa. No próximo domingo, 19 de julho, a partir das 14h, a Praça de Alimentação será transformada na Arena Via Verde, um espaço pensado para reunir famílias, amigos e apaixonados por futebol.

Com transmissão da partida em telão, ambiente climatizado, estrutura confortável e diversas opções gastronômicas, o público poderá acompanhar todos os lances da grande decisão em um espaço seguro e acolhedor. A iniciativa busca proporcionar uma experiência diferenciada aos torcedores, transformando a final do maior campeonato de futebol do mundo em um momento de celebração e confraternização.

A entrada é gratuita. Basta vestir a camisa da sua seleção, reunir a torcida e aproveitar a emoção da grande final na Arena Via Verde, um dos principais pontos de encontro e lazer de Rio Branco.

Sobre o Via Verde Shopping

Administrado pela Alqia, uma das principais administradoras de shopping centers do país, o Via Verde Shopping foi inaugurado em novembro de 2011 e é o único shopping do Acre. Localizado na Rodovia Via Verde, principal ligação entre Rio Branco e os municípios do interior, reúne marcas nacionais, opções de alimentação, lazer e cinema, consolidando-se como uma das principais referências em compras, serviços e entretenimento do estado .

Mais informações:

Instagram: @viaverdeshop

Site: www.viaverdeshopping.com.br

Conteúdo Original / Fonte: Ascom