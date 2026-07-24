De Bully a Counter-Strike e DOOM: relembre os games que enfrentaram banimentos e batalhas judiciais no país.

Counter-Strike, DOOM, GTA e mais: veja jogos que foram banidos no Brasil e causaram polêmica — Foto: Divulgação/Rockstar Games

Casos envolveram desde episódios de pânico moral e alegações de incentivo à violência até disputas de direitos autorais na Justiça.

A história dos videogames no Brasil conta com capítulos marcados por intervenções jurídicas, proibição de vendas e intensos debates públicos. Na maioria das vezes, as decisões de banimento foram impulsionadas por discursos que associavam mídias interativas a problemas de segurança ou desvirtuamento moral, frequentemente ignorando os sistemas oficiais de classificação indicativa.

De acordo com a pesquisa detalhada pelo jornalista Bruno Magalhães para a cobertura de tecnologia do portal METRÓPOLES, alguns dos títulos mais populares do mundo já tiveram sua distribuição interrompida no mercado nacional.

“De controvérsias envolvendo mapas personalizados em favelas cariocas a litígios internacionais por uso de faixas musicais, o Brasil possui um histórico peculiar de intervenções estatais sobre o mercado de games”, apontou a apuração do METRÓPOLES.

Os 10 títulos banidos e o contexto de cada polêmica

Conforme acompanhado pela reportagem do METRÓPOLES, confira a lista dos games afetados por restrições comerciais no território brasileiro:

Bully (2008): Teve sua venda e propaganda proibidas sob a justificativa de que retratava a violência no ambiente escolar. Voltou a ser comercializado formalmente apenas em 2016, após reavaliação dos órgãos de classificação. Counter-Strike (2008): Foi alvo de proibição judicial impulsionada pela repercussão do mapa não oficial “CS_Rio”, ambientado em uma comunidade carioca. A medida durou cerca de um ano e meio. Grand Theft Auto: Episodes from Liberty City (2010): Enfrentou determinação de suspensão de vendas devido ao uso não autorizado de um trecho da música “Bota o Dedinho pro Alto” na rádio do jogo. O caso foi resolvido por meio de acordo entre as partes. Carmageddon (1997): Foi um dos primeiros e mais emblemáticos casos no país. O Ministério da Justiça proibiu o título após o Denatran alegar que a mecânica de atropelamento incitava a violência no trânsito. Duke Nukem 3D (1999): Teve a comercialização suspensa após o triste atentado ocorrido em um cinema de São Paulo, no qual a investigação associou o jogo ao atirador por conta de uma das fases do game. Mortal Kombat (Fim dos anos 90): O clássico dos arcades chocou autoridades pela violência gráfica dos Fatalities, sendo banido no Brasil e levando à criação de sistemas autorregulatórios internacionais como a ESRB. DOOM (1999): Também atingido pelas medidas preventivas e decisões judiciais do fim dos anos 90 sob a alegação de que a temática demoníaca e violenta seria prejudicial à formação de jovens. Blood (Fim dos anos 90): Shooter de horror banido no mesmo período de DOOM devido ao alto teor de violência explícita, armas corporais e representação de demônios. Postal (Fim dos anos 90): Proibido em mais de nove países, inclusive no Brasil, por permitir que o jogador atacasse NPCs indiscriminadamente, gerando fortes reações da crítica e de órgãos reguladores. EverQuest (2008): Teve cópias recolhidas pelo Procon em Goiás sob a alegação de ser “nocivo à saúde” por apresentar missões com decisões morais opostas, tornando-se um dos episódios mais inusitados de censura no país.

Por que o jogo Bully foi banido do Brasil?

O jogo foi banido em 2008 por alegações de que incentivaria a violência e o bullying escolar. A liberação ocorreu apenas em 2016 com o lançamento da Scholarship Edition.

O jogo Counter-Strike ainda é proibido no Brasil?

Não. A proibição ocorreu em 2008 por conta do mapa não oficial CS_Rio, mas a restrição caiu cerca de 18 meses depois e o jogo é comercializado e jogado normalmente no país.

Quais jogos foram banidos no Brasil no fim dos anos 90?

Títulos com alto teor de violência gráfica ou temas sombrios, como Carmageddon, Duke Nukem 3D, Mortal Kombat, DOOM, Blood e Postal, enfrentaram restrições de venda no período.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet