Wild Assault é hero shooter com animais antropomóficos — Foto: Reprodução/Steam

Plataformas liberam períodos promocionais e testes abertos no PC, PlayStation e Xbox; confira prazos e condições para aproveitar.

Jogadores do PC (Steam e Epic Games Store), PlayStation 5, Xbox Series X/S e Xbox One podem aproveitar o fim de semana para testar de graça grandes franquias da indústria. A seleção abrange desde betas abertos e períodos de demonstração sem restrições até títulos integrantes do programa Xbox Free Play Days.

Conforme apuração do jornalista Róbson Martins para a cobertura de tecnologia e entretenimento divulgada pelo portal METRÓPOLES, a lista inclui desde clássicos da espionagem e lutas em arena inspiradas em animes até jogos cooperativos de tiro contra hordas.

“Algumas das opções exigem uma assinatura ativa do Xbox Game Pass ou PS Plus para acesso, enquanto outros títulos estão completamente abertos para qualquer usuário testar sem custos durante o período promocional”, explicou a reportagem do METRÓPOLES.

Títulos em destaque para testar no fim de semana

Segundo os detalhes acompanhados pelo METRÓPOLES, veja como funciona o acesso a cada um dos jogos:

Marvel Tokon: Fighting Souls (Beta Aberto): Disponível no PS5 e PC (Steam / Epic Games Store) até às 3h59 de segunda-feira (27/07). O teste traz 15 personagens jogáveis em modos ranqueados, casuais, treino e versus. Metal Gear Solid (Master Collection Version): Liberado até segunda-feira (27/07), às 14h, no Steam e consoles Xbox (requer Game Pass). A demonstração do clássico de 1998 antecipa o lançamento da segunda coletânea da franquia. Tides of Tomorrow: Jogo de sobrevivência narrativa pós-apocalíptica dos criadores de Road 96, disponível para assinantes do Game Pass nos consoles Xbox até o dia 26/07. Hell Let Loose: Vietnam (Playtest): Teste aberto do novo mapa Đắk Tô Airfield disponível até segunda-feira (27/07), às 10h, no PS5, Xbox e PC. Requer assinatura de serviço online nos consoles. Killing Floor 3: Ação cooperativa contra hordas de Zeds ambientada no ano de 2091. Gratuito até o dia 27/07, às 14h, no PS5, Xbox e PC em comemoração ao aniversário do título. For Honor: Combates medievais táticos da Ubisoft totalmente gratuitos até 4 de agosto no PS4, PS5, Xbox e Ubisoft Store, sem necessidade de assinatura paga de serviços. Bleach: Rebirth of Souls: Luta em arena 3D recontando a saga de Ichigo Kurosaki. Gratuito para jogar no Xbox até o domingo (26/07). Wild Assault: Hero shooter com animais antropomórficos com partidas multiplayer online liberadas gratuitamente no Steam até segunda-feira (27/07). ICARUS: Jogo de sobrevivência PvE em mundo aberto alienígena para até 8 jogadores, disponível no Steam até segunda-feira (27/07).

É preciso pagar para jogar os títulos da lista durante o fim de semana? Não. Todos os jogos listados oferecem acesso gratuito temporário. No entanto, em consoles Xbox e PlayStation, alguns títulos exigem assinaturas ativas do Xbox Game Pass ou PlayStation Plus para liberação do modo online ou do download.

O progresso dos testes é mantido caso eu compre o jogo depois? Na maioria dos testes e finais de semana gratuitos (como no Xbox Free Play Days), as conquistas e o progresso salvos ficam associados à sua conta e são mantidos se você adquirir a versão definitiva.

Qual jogo fica de graça por mais tempo?For Honor se destaca com o período promocional mais longo, permanecendo liberado para jogar gratuitamente até o dia 4 de agosto.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet