Headscon leva games, inovação e experiências interativas à Expoacre 2026

Estande reunirá jogos independentes, votação popular, pesquisa sobre o mercado de games, Mostra Acreana e distribuição de brindes

A Expoacre 2026 estará conectada com o universo gamedev e vai oferecer ao público uma experiência que vai além de jogar videogame. Durante os nove dias da feira, a Headscon levará ao público jogos produzidos na Amazônia Legal, atividades interativas e espaços para conhecer desenvolvedores da região, votar em um dos finalistas da 3ª Mostra Competitiva de Games da Amazônia Legal e participar de uma pesquisa sobre o mercado de games.

Além da programação aberta aos visitantes, a participação da Headscon na Expoacre reúne iniciativas ligadas à inovação, à formação profissional e ao desenvolvimento do mercado de games, aproximando a população do trabalho realizado por desenvolvedores amazônicos e criando um espaço de interação entre público, estúdios e instituições parceiras.

Público participa da escolha dos vencedores

Um dos principais atrativos do estande será a 3ª Mostra Competitiva de Games da Amazônia Legal. Durante toda a Expoacre, os visitantes poderão experimentar os 10 jogos finalistas e participar da votação que definirá o vencedor da categoria Melhor Jogo – Júri Popular. A partir do dia 5 de agosto, o público também poderá conhecer os desenvolvedores responsáveis pelos projetos e conversar com eles sobre o processo de criação dos jogos.

Nesta edição, foram selecionados projetos do Acre, Amazonas, Pará, Amapá e Tocantins. O Acre lidera a competição com quatro jogos classificados, o maior número de representantes do estado desde a criação da mostra.

Os jogos também concorrem a uma premiação estimada em R$ 70 mil, distribuída entre as categorias Melhor Jogo – Júri Técnico, Melhor Jogo – Júri Popular, Melhor Arte, Melhor Áudio, Melhor Jogo com Temática Amazônia Legal e Melhor Demo ou Protótipo. Os vencedores ainda garantirão participação nas delegações da Headscon para a Gamescom LATAM e para a Gamescom Alemanha.

Mais games para experimentar

Além dos jogos finalistas da Mostra Competitiva de Games da Amazônia Legal, o público também poderá conhecer títulos da Mostra Acreana de Games, iniciativa do Sebrae Acre com curadoria da Headscon que abre espaço para mais desenvolvedores locais apresentarem seus projetos e aproximarem suas criações do público.

Pesquisa ajudará a orientar novas ações

Quem visitar o estande também poderá participar da Pesquisa Headscon, iniciativa voltada ao levantamento de informações sobre o perfil da comunidade gamer da Amazônia Legal.

Além de mapear interesses, aptidões e demandas do setor, os dados coletados irão orientar futuras ações de formação, capacitação e fortalecimento do mercado de games na Amazônia Legal.

Programação reúne inovação e desenvolvimento

A programação da Headscon durante a Expoacre inclui ainda atividades voltadas à inovação e ao desenvolvimento tecnológico.

No dia 6 de agosto, será realizado o Demo Day GovTech, reunindo soluções voltadas ao setor público. Na mesma data, desenvolvedores participantes da Mostra Competitiva participarão de uma mentoria voltada ao desenvolvimento de estúdios amazônicos. Já no dia 7 de agosto, o palco do Sebrae receberá o painel Desenvolvimento GovTech na Amazônia.

A cerimônia de premiação da 3ª Mostra Competitiva de Games da Amazônia Legal ocorrerá em 9 de agosto, encerrando a programação da plataforma na Expoacre.

Experiência interativa

Durante toda a feira, os visitantes poderão experimentar gratuitamente os jogos selecionados, votar no prêmio de Júri Popular, responder à Pesquisa Headscon e participar das ativações nas redes sociais da plataforma.

Quem participar das ativações poderá receber brindes exclusivos, sujeitos à disponibilidade durante o evento.

Plataforma em expansão

Desde o início de sua atuação no Acre, em 2023, a Headscon vem ampliando sua presença na Amazônia Legal por meio de ações voltadas ao desenvolvimento da indústria de games.

Nesse período, a plataforma já mobilizou mais de 15 mil participantes, alcançou aproximadamente 300 mil pessoas em seus canais digitais, promoveu mais de 100 ações formativas e recebeu mais de 60 jogos em suas mostras competitivas.

Além desse histórico, a Headscon amplia sua atuação aproximando educação, tecnologia, inovação e economia criativa. Mais do que apresentar jogos durante a Expoacre, a plataforma busca incentivar a formação de novos talentos, apoiar o desenvolvimento de projetos inovadores e ampliar a participação da Amazônia Legal na indústria brasileira de games.

Realizada pelo Instituto Gamecon, a Headscon é uma plataforma nacional de games, tecnologia, cultura e inovação. A iniciativa conta com apoio institucional do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR).

Conteúdo Original / Fonte: Ascom