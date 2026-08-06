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10 jogos curtos de PS5 perfeitos para zerar no mesmo dia

Lista reúne títulos do PS5 com duração de até 2 horas para quem quer zerar no mesmo dia.

Por Redação ContilNet
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10 jogos curtos de PS5 perfeitos para zerar no mesmo dia
Conheça 10 jogos curtos para terminar rapidinho no PlayStation 5 — Foto: Reprodução/Steam

Seleção reúne aventuras independentes, remakes clássicos e jogos de luta com campanhas enxutas de 1 a 2 horas de duração no PlayStation 5.

O catálogo do PlayStation 5 (PS5) é repleto de produções extensas que exigem dezenas de horas, mas também abriga excelentes títulos independentes e de ritmo ágil para quem busca experiências rápidas. Uma seleção elaborada pelos jornalistas Rafael Monteiro e Gabriel Almeida para o portal TECHTUDO reuniu 10 jogos envolventes disponíveis no console da Sony que podem ser concluídos no mesmo dia.

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Com durações que variam entre 1 e 2 horas, a lista traz opções para diferentes perfis de jogadores, cobrindo gêneros como terror psicológico, culinária, ação 2D e investigação cômica.

“A seleção reúne 10 jogos curtos para o console da Sony que podem ser concluídos em até duas horas, sendo ideais para quem tem pouco tempo livre ou quer aproveitar uma única noite de jogatina”, destacaram Rafael Monteiro e Gabriel Almeida no TECHTUDO.

Os destaques da lista e tempos estimados de jogo

Conforme detalhado pela curadoria de Rafael Monteiro e Gabriel Almeida no TECHTUDO, confira os títulos selecionados para o console da Sony:

  • The Exit 8 (1 hora / R$ 21,50): Onde o jogador precisa observar anomalias em um corredor de metrô para conseguir escapar.

  • The House of the Dead: Remake (1 hora / R$ 142,50): Releitura do clássico jogo de tiro sobre trilhos contra zumbis e monstros.

  • Iron Lung (1h 30min / R$ 45,50): Terror claustrofóbico em que o usuário navega por um submarino em um oceano de sangue.

  • Invincible Vs (1h 30min / R$ 284,90): Game de luta com campanha focada nos personagens dos quadrinhos e da animação Invencível.

  • Venba (1h 40min / R$ 85,50): Aventura de culinária e narrativa sobre uma família de imigrantes indianos no Canadá.

  • Sayonara Wild Hearts (1h 45min / R$ 69,90): Experiência rítmica e visual em estilo pop sobre superação e arcanos.

  • Terminator 2D: No Fate (1h 50min / R$ 169,90): Ação retrô estilo 16-bits baseada no filme O Exterminador do Futuro 2.

  • Despelote (2 horas / R$ 79,90): Aventura em primeira pessoa sobre a paixão pelo futebol no Equador durante o ano de 2001.

  • Duck Detective: The Ghost of Glamping (2h 10min / R$ 53,90): Comédia investigativa em que um pato detetive coleta pistas sobre um fantasma.

  • Pizza Possum (2h 10min / R$ 37,50): Jogo arcade em que o objetivo é controlar um gambá para roubar comida sem ser pego.

Quais são os jogos mais rápidos de zerar no PS5?

Títulos como The Exit 8 e The House of the Dead: Remake contam com campanhas que podem ser concluídas em aproximadamente 1 hora.

Onde posso encontrar esses jogos curtos para PS5?

Todos os 10 jogos listados estão disponíveis para compra digital diretamente na PlayStation Store para o PlayStation 5.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet
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