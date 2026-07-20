Lista reúne títulos que garantem histórias marcantes e podem ser concluídos em poucas horas.

Mixtape é um dos jogos curtinhos disponíveis no Xbox Game Pass — Foto: Reprodução/Steam

De aventuras narrativas a tiroteios frenéticos, confira opções disponíveis no catálogo para quem busca diversão rápida no Xbox e PC.

Escolher a próxima aventura no vasto catálogo do Xbox Game Pass pode ser desafiador diante de tantos títulos longos. Para quem dispõe de pouco tempo livre no cotidiano, selecionar jogos independentes e experiências focadas em poucas horas de duração é a melhor alternativa.

De acordo com o levantamento feito pelo jornalista Rafael Monteiro para o portal TECHTUDO, o serviço por assinatura reúne opções de diversos gêneros suspense, quebra-cabeças e ação que podem ser concluídos em uma única noite.

Títulos rápidos para maratonar hoje

Conforme detalhado na seleção do TECHTUDO, estes são os 10 destaques curtos do catálogo:

Buckshot Roulette (~30 min): Desafio macabro de estratégia e roleta-russa em primeira pessoa com alto nível de rejogabilidade. Donut County (~2 horas): Quebra-cabeça bem-humorado em que o jogador controla um buraco que engole o cenário. Superliminal (~2h30): Jogo de enigma que desafia a lógica ao alterar o tamanho de objetos com base na perspectiva do jogador. I Am Your Beast (~2h30): FPS acelerado sobre um ex-agente caçado nas florestas geladas da América do Norte. Trials of the Blood Dragon (~3 horas): Mistura a física de manobras de moto da série Trials com o visual oitentista de Far Cry 3. Mixtape (~3 horas): Aventura narrativa focada na adolescência, embalada por uma marcante trilha sonora de rock e pós-punk. Herdling (~3h30): Experiência contemplativa sobre a condução e proteção de um rebanho de criaturas fantásticas. Limbo (~3h30): Clássico indie em plataforma 2D com estética em preto e branco e enigmas sombrios. Mullet MadJack (~3h30): Jogo de ação brasileiro estilo roguelite inspirado nos animes clássicos das décadas de 80 e 90. Firewatch (~4 horas): Drama investigativo centrado no trabalho e nos diálogos via rádio de um guarda florestal.

Quais são os jogos mais curtos do Xbox Game Pass?

Títulos como Buckshot Roulette (cerca de 30 minutos) e Donut County (cerca de 2 horas) estão entre os jogos mais rápidos de zerar no serviço.

É possível jogar os títulos do Game Pass no PC e na nuvem?

Sim. A maioria dos jogos curtos do catálogo conta com suporte ao PC Game Pass e transmissão via nuvem no Xbox Cloud Gaming para assinantes Ultimate.

Qual é o jogo brasileiro presente na lista de curtos do Game Pass?

Mullet MadJack, desenvolvido pelo estúdio brasileiro Hammer95, é um FPS de ação frenética que pode ser concluído em cerca de 3h30.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet