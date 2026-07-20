Produtora manteve 100% de aproveitamento em simulações desde 2010 após a conquista espanhola sobre a Argentina.

EA Sports acertou todos os campões mundiais desde 2010; confira previsão para esta edição da Copa do Mundo — Foto: Divulgação/EA Sports

A seleção espanhola venceu a Argentina por 1 a 0 na prorrogação e confirmou o prognóstico feito pela EA Sports antes do início do Mundial de 2026.

A Espanha conquistou a Copa do Mundo de 2026 ao vencer a Argentina por 1 a 0 na prorrogação, em partida disputada no MetLife Stadium. O resultado em campo confirmou mais uma previsão da EA Sports, que havia apontado a seleção espanhola como campeã mundial através de uma simulação realizada no videogame EA Sports FC 26.

Com a confirmação do título, a produtora alcançou a marca de cinco acertos consecutivos em previsões da Copa do Mundo, mantendo um histórico invicto iniciado em 2010.

O gol do título e a sequência histórica da EA Sports

De acordo com o levantamento dos jornalistas Róbson Martins e Victor Bastos para o portal TECHTUDO, o gol da vitória espanhola foi marcado por Ferran Torres no segundo tempo da prorrogação, garantindo o segundo título mundial do país.

A EA Sports havia anunciado o resultado nas redes sociais semanas antes do torneio começar:

“Previmos quatro seguidas. Agora rodamos a simulação novamente. O próximo campeão? Espanha”, publicou o perfil oficial do game antes da competição.

O retrospecto perfeito desde 2010

Conforme destacado pela reportagem do TECHTUDO, a sequência vitoriosa da empresa teve início na era da franquia FIFA e continuou sob a nova marca EA Sports FC:

2010: Previu o título da Espanha ✅

2014: Previu o título da Alemanha ✅

2018: Previu o título da França ✅

2022: Previu o título da Argentina ✅

2026: Previu o título da Espanha ✅

O único erro registrado no histórico recente das simulações da EA ocorreu na Copa de 2006, quando a desenvolvedora projetou a República Tcheca como campeã — equipe que acabou eliminada ainda na primeira fase daquele torneio.

Qual foi a previsão do EA FC 26 para a Copa do Mundo de 2026?

A simulação do game apontou a seleção da Espanha como a grande campeã do Mundial de 2026.

Quantas vezes seguidas a EA Sports acertou o campeão da Copa do Mundo?

A produtora acertou o campeão mundial por cinco edições consecutivas (2010, 2014, 2018, 2022 e 2026).

A EA Sports já errou o campeão em alguma simulação?

Sim. Em 2006, a empresa previu que a República Tcheca venceria o Brasil na final, mas a seleção europeia foi eliminada ainda na fase de grupos.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet