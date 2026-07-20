Calendário de Ofertas: Saiba qual é a próxima promoção do Steam em 2026

A Promoção de Primavera do Steam de 2026 está agendada para acontecer entre os dias 1º e 8 de outubro.

Qual é a próxima promoção do Steam? Saiba a melhor época para comprar jogos — Foto: Divulgação/Valve

A Valve divulgou o cronograma oficial de eventos e festivais temáticos para 2026 e início de 2027 na plataforma de jogos para PC.

A Valve revelou as datas oficiais das próximas grandes promoções e festivais temáticos do Steam para os anos de 2026 e 2027.

A lista inclui desde os tradicionais eventos sazonais como as liquidações de Primavera e Fim de Ano até eventos focados em gêneros específicos de jogos.

De acordo com o levantamento do jornalista Rafael Monteiro para o portal TECHTUDO, acompanhar o calendário oficial permite aos jogadores economizarem com descontos expressivos nos títulos de PC.

Próximos eventos e liquidações do Steam em 2026

Conforme o cronograma publicado pelo TECHTUDO, a plataforma reserva diversos festivais temáticos ao longo do segundo semestre de 2026:

Julho de 2026: Festival Ferroviário (20 a 27 de julho).

Agosto de 2026: Festival Cyberpunk (3 a 10 de agosto), Festival de Pinos e Estacas (17 a 20 de agosto) e Festival de Fabricação e Sobrevivência JxA (31 de agosto a 7 de setembro).

Setembro de 2026: Festival de Programação (10 a 14 de setembro) e Festival de RPGs em Grupos (14 a 21 de setembro).

Outubro de 2026: Promoção de Primavera do Steam (1º a 8 de outubro), Festival Gastronômico (12 a 19 de outubro), Steam Vem Aí – Outubro (19 a 26 de outubro) e Festival Susteam 5 (26 de outubro a 2 de novembro).

Novembro de 2026: Festival de RPGs com Batalha Automática (16 a 23 de novembro) e Descontos de Black Friday (datas em breve).

Dezembro de 2026: Promoção de Fim de Ano do Steam (17 de dezembro de 2026 a 4 de janeiro de 2027).

Planejamento antecipado para as ofertas de 2027

A Valve também confirmou os eventos programados para o primeiro semestre de 2027. Os destaques incluem a Promoção de Outono (18 a 25 de março de 2027) e a aguardada Promoção de Férias (24 de junho a 8 de julho de 2027), além de edições do evento Steam Vem Aí em fevereiro e junho.

Qual é a próxima promoção sazonal do Steam em 2026?

A Promoção de Primavera do Steam de 2026 está agendada para acontecer entre os dias 1º e 8 de outubro.

Quando começa a Promoção de Fim de Ano do Steam em 2026?

A Promoção de Fim de Ano começará no dia 17 de dezembro de 2026 e vai até 4 de janeiro de 2027.

O que é o evento Steam Vem Aí?

O Steam Vem Aí é um festival no qual desenvolvedores disponibilizam centenas de demonstrações gratuitas de jogos que serão lançados em breve no PC.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet