10 jogos curtos imperdíveis para zerar no Nintendo Switch 2

Lista reúne títulos de rápida conclusão que duram até 5 horas no console.

Darwin's Paradox é um game de aventura cheio de humor estrelado pelo carismático polvo Darwin — Foto: Reprodução/Steam

Seleção reúne títulos focados em experiências dinâmicas que garantem diversão direta sem exigir recargas frequentes na bateria do console.

Para os jogadores que buscam experiências marcantes de curta duração e que possam ser finalizadas rapidamente, o catálogo do novo console oferece opções variadas em diferentes gêneros.

As alternativas vão desde relançamentos clássicos e jogos de corrida até títulos cooperativos e aventuras com foco narrativo.

De acordo com o levantamento apurado por Rafael Monteiro para o portal TECHTUDO, a lista seleciona obras que podem ser concluídas em um tempo estimado entre 2 e 5 horas de gameplay.

“Para quem quer conhecer a biblioteca com experiências diversas, há uma série de jogos curtinhos que podem ser terminados rapidamente, sem nem precisar recarregar a bateria”, destacou a reportagem do TECHTUDO.

Destaques da biblioteca de rápida conclusão

Conforme acompanhado pelo TECHTUDO, estes são os 10 títulos recomendados para maratonar:

Drag X Drive (2h20): Simulação criativa de basquete em cadeira de rodas que explora os sensores e controles de movimento do aparelho. Fast Fusion (3h20): Corrida futurista em alta velocidade com mecânica de alternância de cores e fusão de veículos. Mixtape (3h30): Aventura narrativa focada em amizade adolescente acompanhada por uma trilha sonora recheada de clássicos do rock. Star Fox (4h): Remake do clássico de nave com novos visuais, dublagem em português e modos online. Marvel Cosmic Invasion (4h30): Jogo de ação no estilo Beat’em Up em pixel art reunindo diversos heróis dos quadrinhos. LEGO Voyagers (4h30): Jornada poética e cooperativa focada em resolver quebra-cabeças entre dois blocos. Carmageddon: Rogue Shift (4h40): Releitura em estilo roguelite com corridas violentas e veículos armados. Scott Pilgrim EX (4h50): Pancadaria no estilo retrô com suporte para até quatro jogadores simultâneos. Reanimal (5h): Aventura de terror atmosférico dos mesmos criadores de Little Nightmares, jogável solo ou em dupla. Darwin’s Paradox (5h): Título de plataforma e furtividade repleto de humor com um polvo tentando escapar de um complexo industrial.

Quais são os jogos mais curtos da lista do Nintendo Switch 2?

O título mais rápido de concluir é Drag X Drive (cerca de 2h20 de duração), seguido por Fast Fusion e Mixtape (ambos com cerca de 3h20).

Há opções de jogos multiplayer na seleção?

Sim, títulos como Drag X Drive, Marvel Cosmic Invasion, LEGO Voyagers, Scott Pilgrim EX e Reanimal oferecem modos de jogo cooperativos ou competitivos.

Qual jogo de terror faz parte da lista de partidas rápidas?

O destaque no gênero de suspense e terror é Reanimal, desenvolvido pela Tarsier Studio, que dura aproximadamente 5 horas.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet