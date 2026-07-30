10 jogos de turno viciantes para jogar no PC e consoles

Lista reúne grandes nomes dos RPGs e táticos por turno

Impeça que as pessoas erradas assumam o trono em Metaphor: ReFantazio — Foto: Reprodução/Steam

Seleção reúne grandes lançamentos e clássicos dos RPGs táticos com universos ricos, combates estratégicos e enredos envolventes.

Os jogos de combate por turnos continuam conquistando um número crescente de fãs devido ao estímulo ao raciocínio tático, às narrativas bem elaboradas e às dezenas de horas de conteúdo.

Seja planejando cada movimento defensivo ou explorando mapas complexos, esses títulos exigem foco e recompensam boas estratégias.

De acordo com a seleção apurada por Filipe Curitiba para o portal TECHTUDO, foram reunidos dez títulos imperdíveis disponíveis para PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch.

“Com combates que exigem boa estratégia e histórias bem desenvolvidas, esses títulos usam o sistema por turnos para entregar lutas memoráveis e marcantes”, destacou a reportagem do TECHTUDO.

Os 10 melhores títulos de turno para a sua lista

Conforme acompanhado pelo TECHTUDO, estes são os destaques indispensáveis para quem aprecia o gênero:

Clair Obscur: Expedition 33: Mistura batalhas por turno com esquivas em tempo real e visual inspirado na Belle Époque francesa. (Disponível para PC, PS5 e Xbox Series X/S). Baldur’s Gate 3: Ambientado em Dungeons & Dragons, traz decisões que alteram a narrativa e uso intensivo do cenário em combate. (Disponível para PC, PS5 e Xbox Series X/S). Civilization 7: O gerenciamento do império pede avanços científicos, diplomacia e batalhas estratégicas ao longo de eras da humanidade. (Disponível para PC, PS5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch). Gears Tactics: Focado em posicionamento de tropas no universo de Gears of War, com mecânicas de execução por motosserra para ganhar pontos de ação. (Disponível para PC, Xbox One e Xbox Series X/S). Pokémon Scarlet: Traz a mecânica Tera em um vasto mapa aberto na região de Paldea. (Disponível para Nintendo Switch). Warhammer 40,000: Battlesector: Estratégia tática sombria no planeta Baal Secundus enfrentando hordas alienígenas. (Disponível para PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S). Yakuza: Like A Dragon: Inova com batalhas urbanas por turno e ambiente altamente interativo nas ruas japonesas. (Disponível para PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S). Persona 5 Royal: Focado na exploração de fraquezas dos inimigos e ataques conjuntos no metaverso de Tóquio. (Disponível para PC, PS4, PS5, Xbox, Nintendo Switch). Divinity: Original Sin 2: Destaque pela altíssima interatividade com elementos mágicos do ambiente em visão isométrica. (Disponível para PC, PS4, PS5, Xbox e Nintendo Switch). Metaphor: ReFantazio: Combina elementos em tempo real com turnos clássicos e um sistema flexível de arquétipos. (Disponível para PC, PS4, PS5 e Xbox Series X/S).

Qual é o diferencial de Clair Obscur: Expedition 33 nos combates por turno?

O jogo combina o tradicional sistema de turnos com ações em tempo real, permitindo aparar ataques inimigos e contra-atacar no momento exato.

Quais jogos da lista estão disponíveis para Nintendo Switch?

Títulos como Civilization 7, Pokémon Scarlet, Persona 5 Royal e Divinity: Original Sin 2 contam com versões para a plataforma da Nintendo.

Onde posso jogar Baldur’s Gate 3?

O aclamado RPG da Larian Studios está disponível para PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet