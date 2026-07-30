Confira todas as novidades do LoL Classic, o modo retrô do MOBA — Foto: Divulgação/Riot Games

Modo gratuito inspirado na Temporada 3 traz de volta a antiga Summoner’s Rift, árvores de talentos, páginas de runas e um Passe de Temporada exclusivo.

O League of Legends Classic (LoL Classic) chegou como uma experiência gratuita que recria os momentos mais emblemáticos do MOBA da Riot Games.

Desenvolvido com foco na Temporada 3, o modo oferece um ritmo de jogo mais cadenciado, com forças e fraquezas de campeões bem acentuadas, custo de mana elevado e habilidades de alto dano.

De acordo com o guia apurado pelo jornalista Róbson Martins para o portal TECHTUDO, o modo disponibiliza opções de jogo como Escolha Alternada PvP, Coop. vs. IA e partidas personalizadas.

“O LoL Classic resgata o ritmo cadenciado dos primeiros anos, permitindo reencontrar mecânicas clássicas, feitiços de invocador antigos e itens históricos do jogo”, destacou a reportagem do TECHTUDO.

Estrutura de jogo: Campeões, Runas e Talentos

Conforme acompanhado pelo TECHTUDO, as principais mecânicas do modo retrô dividem-se em três pilares fundamentais:

Roster de 60 Campeões: A lista reúne os 40 campeões originais do lançamento mais 20 personagens adicionados entre 2009 e 2013, com seus kits de habilidades e visuais pré-rework (como Ahri, Blitzcrank, Master Yi, Ryze, Twisted Fate e Vayne).

Runas Clássicas Simplificadas: Todas as runas já vêm no Nível 3. Os jogadores progridem o Nível do Classic para liberar novos espaços (Marcas, Selos, Glifos e Quintessências) e podem adquirir mais páginas por 1.500 Pontos de Influência (PI) ou pelo Passe.

Árvores de Talentos: O sistema de Maestrias retorna dividido em Ataque, Defesa e Utilidade. A cada quatro pontos investidos em uma árvore, uma nova fileira de modificadores é desbloqueada. No Nível 4 do modo, todas as páginas ficam liberadas.

Cosméticos de Retratos: Artes alternativas para a tela de carregamento que variam de desenhos cômicos a reinterpretações completas dos campeões.

O Passe Clássico: Fase I opera em um sistema inovador de seis tiers progressivos, com vigência até 21 de setembro. Em vez de acúmulo passivo de experiência, os jogadores cumprem Missões Classic para obter Moedas do Passe e resgatar as recompensas de cada tier antes de avançar para a etapa seguinte. O Passe Premium pode ser adquirido por 1.550 RP, oferecendo itens como skins exclusivas (Jax Cripta de Magma ou Lee Sin Emissário da Escuridão Edição de Prestígio no Tier 6).

Quantos campeões estão disponíveis no LoL Classic?

O modo conta com 60 campeões clássicos, cobrindo o elenco original de lançamento e adições feitas entre os anos de 2009 e 2013.

Como funciona a liberação de Talentos no modo nostálgico?

Ao atingir o Nível 4 no LoL Classic, todas as páginas e pontos das três Árvores de Maestria (Ataque, Defesa e Utilidade) são totalmente habilitados.

Até quando vai o Passe Clássico: Fase I?

Os jogadores podem progredir na trilha do Passe Clássico resgatando recompensas com moedas até o dia 21 de setembro.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet