Super Sus é alternativa gratuita para jogar no PC e celular — Foto: Reprodução/Steam

Lista reúne títulos gratuitos e pagos que trazem traição, tarefas e sabotagem em diversos cenários.

O sucesso de Among Us consolidou o gênero de dedução social nos videogames. Desde então, diversos títulos expandiram essa premissa de papéis ocultos e sabotagem, transportando as mecânicas de traição para escritórios dos anos 2000, cruzeiros espaciais, bases congeladas e até cenários do Velho Oeste.

De acordo com o levantamento feito pelo jornalista Róbson Martins para o TECHTUDO, a seleção contempla opções gratuitas e pagas disponíveis para PC, consoles e dispositivos móveis (Android e iOS).

“A lista reúne títulos que reinventam a fórmula do impostor, adicionando sistemas de classes exclusivas, elementos de sobrevivência e gráficos em três dimensões para renovar a experiência entre amigos”, destacou a reportagem do TECHTUDO.

Os 10 destaques de dedução social

Conforme acompanhado pela reportagem do TECHTUDO, confira as opções recomendadas para quem quer testar suas habilidades de disfarce e investigação:

Among Us 3D (PC, PS5, Meta Quest, PICO): Adaptação em três dimensões com comandos ajustados, suporte a chat de voz e modos de pique-esconde. Dale & Dawson Stationery Supplies (PC): Simula uma papelaria dos anos 2000 no estilo The Office, dividindo jogadores entre especialistas, preguiçosos e o gerente. Nuclear Nightmare (PC): Inspirado no filme O Enigma de Outro Mundo, coloca cientistas no Ártico tentando sobreviver a um vírus mutante antes de um ataque nuclear. First Class Trouble (PC, PS4, PS5, Switch): Ambientado em um cruzeiro espacial de luxo, onde passageiros precisam desativar uma IA com defeito enquanto evitam androides assassinos (Personoids). Super Sus (PC, Android, iOS): Alternativa gratuita com mais de 30 funções secretas divididas entre Tripulantes, Impostores e Neutros. Project Winter (PC, Consoles, Mobile): Une mecânicas de sobrevivência extrema na neve com a presença de traidores dispostos a impedir o resgate da equipe. Barotrauma (PC): Simulador de submarino em 2D que traz gerenciamento de tripulação com um sistema opcional de missões secretas de sabotagem. Goose Goose Duck (PC, macOS, iOS): Gratuito, coloca gansos para cumprirem missões enquanto tentam identificar os patos infiltrados na equipe. Deducto (PC): Gratuito na Steam, traz combates e eliminações com armas de escritório e ferramentas em cenários como tribunais e canteiros de obras. West Hunt (PC): Ambientado no Velho Oeste, em uma disputa tática de esconde-esconde entre fora da lei disfarçados na multidão e o Xerife.

Quais são os melhores jogos no estilo Among Us que são gratuitos?

Goose Goose Duck, Super Sus e Deducto são excelentes alternativas gratuitas que oferecem novos mapas, mecânicas e classes exclusivas.

Existe versão em 3D oficial do Among Us?

Sim, Among Us 3D foi desenvolvido pela Innersloth em parceria com a Schell Games, oferecendo a jogabilidade clássica adaptada para visão em primeira pessoa e três dimensões.

Qual jogo mistura sobrevivência na neve com impostores?

Tanto Project Winter quanto Nuclear Nightmare combinam gerenciamento de recursos em ambientes congelantes com a presença de traidores na equipe.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet