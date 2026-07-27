Lista reúne títulos gratuitos e pagos que trazem traição, tarefas e sabotagem em diversos cenários.
O sucesso de Among Us consolidou o gênero de dedução social nos videogames. Desde então, diversos títulos expandiram essa premissa de papéis ocultos e sabotagem, transportando as mecânicas de traição para escritórios dos anos 2000, cruzeiros espaciais, bases congeladas e até cenários do Velho Oeste.
De acordo com o levantamento feito pelo jornalista Róbson Martins para o TECHTUDO, a seleção contempla opções gratuitas e pagas disponíveis para PC, consoles e dispositivos móveis (Android e iOS).
“A lista reúne títulos que reinventam a fórmula do impostor, adicionando sistemas de classes exclusivas, elementos de sobrevivência e gráficos em três dimensões para renovar a experiência entre amigos”, destacou a reportagem do TECHTUDO.
Os 10 destaques de dedução social
Conforme acompanhado pela reportagem do TECHTUDO, confira as opções recomendadas para quem quer testar suas habilidades de disfarce e investigação:
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Among Us 3D (PC, PS5, Meta Quest, PICO): Adaptação em três dimensões com comandos ajustados, suporte a chat de voz e modos de pique-esconde.
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Dale & Dawson Stationery Supplies (PC): Simula uma papelaria dos anos 2000 no estilo The Office, dividindo jogadores entre especialistas, preguiçosos e o gerente.
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Nuclear Nightmare (PC): Inspirado no filme O Enigma de Outro Mundo, coloca cientistas no Ártico tentando sobreviver a um vírus mutante antes de um ataque nuclear.
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First Class Trouble (PC, PS4, PS5, Switch): Ambientado em um cruzeiro espacial de luxo, onde passageiros precisam desativar uma IA com defeito enquanto evitam androides assassinos (Personoids).
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Super Sus (PC, Android, iOS): Alternativa gratuita com mais de 30 funções secretas divididas entre Tripulantes, Impostores e Neutros.
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Project Winter (PC, Consoles, Mobile): Une mecânicas de sobrevivência extrema na neve com a presença de traidores dispostos a impedir o resgate da equipe.
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Barotrauma (PC): Simulador de submarino em 2D que traz gerenciamento de tripulação com um sistema opcional de missões secretas de sabotagem.
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Goose Goose Duck (PC, macOS, iOS): Gratuito, coloca gansos para cumprirem missões enquanto tentam identificar os patos infiltrados na equipe.
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Deducto (PC): Gratuito na Steam, traz combates e eliminações com armas de escritório e ferramentas em cenários como tribunais e canteiros de obras.
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West Hunt (PC): Ambientado no Velho Oeste, em uma disputa tática de esconde-esconde entre fora da lei disfarçados na multidão e o Xerife.
Quais são os melhores jogos no estilo Among Us que são gratuitos?
Goose Goose Duck, Super Sus e Deducto são excelentes alternativas gratuitas que oferecem novos mapas, mecânicas e classes exclusivas.
Existe versão em 3D oficial do Among Us?
Sim, Among Us 3D foi desenvolvido pela Innersloth em parceria com a Schell Games, oferecendo a jogabilidade clássica adaptada para visão em primeira pessoa e três dimensões.
Qual jogo mistura sobrevivência na neve com impostores?
Tanto Project Winter quanto Nuclear Nightmare combinam gerenciamento de recursos em ambientes congelantes com a presença de traidores na equipe.