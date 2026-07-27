Melhor jogo de mundo aberto: 7 games indispensáveis para 2026

Guia reúne títulos com grandes mapas, narrativas profundas e centenas de horas de exploração.

Crimson Desert é jogo de aventura com mundo vasto e mecânicas de RPG — Foto: Reprodução/Victor Bastos

Seleção reúne títulos aclamados com mapas gigantescos, narrativas marcantes e centenas de horas de gameplay.

Os jogos de mundo aberto permanecem entre os gêneros mais populares entre os jogadores que buscam exploração prolongada e narrativas envolventes. Com opções em mídia física variando entre R$ 85 e R$ 316, o segmento oferece desde RPGs medievais consolidados até títulos com cenários futuristas e de fantasia.

De acordo com a seleção produzida pelo jornalista Róbson Martins para o TECHTUDO, os títulos foram analisados com base no nível de imersão, densidade do mapa, variedade de missões e recepção da crítica especializada.

“A lista contempla desde alternativas acessíveis com centenas de horas de conteúdo até os lançamentos mais recentes com mapas massivos e liberdade total de ação”, destacou a reportagem do TECHTUDO.

Os 7 títulos indispensáveis da lista

Conforme acompanhado pela reportagem do TECHTUDO, confira os destaques selecionados e as faixas de preço encontradas no varejo:

The Witcher 3: GOTY Edition (Xbox One) — A partir de R$ 85: Edição definitiva com todas as expansões, considerada um marco narrativo no gênero RPG. GTA 5 – Premium Edition (PS4) — A partir de R$ 150: Clássico da Rockstar que divide o foco entre a campanha de três protagonistas e o modo online. Elden Ring (PS5) — A partir de R$ 180: Vencedor do Game of the Year, traz exploração não linear em um universo de fantasia sombria desafiador. Red Dead Redemption 2 (PS4) — A partir de R$ 186: Referência técnica em realismo, física e ambientação no período de declínio do Velho Oeste. Cyberpunk 2077 Ultimate Edition (PS5) — A partir de R$ 270: Experiência completa em Night City com a expansão Phantom Liberty e atualização 2.0. The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Switch) — A partir de R$ 314: Revolucionou o gênero ao focar em liberdade total de navegação e física ambiental. Crimson Desert (PS5) — A partir de R$ 316: Mapa massivo em Pywel focado na jornada de mercenários, com diversas atividades secundárias.

Qual é o jogo de mundo aberto mais barato da lista?

The Witcher 3: Game of the Year Edition para Xbox One é o mais acessível, encontrado a partir de R$ 85 no varejo online.

Qual jogo oferece a experiência mais realista de mundo aberto?

Red Dead Redemption 2 é amplamente reconhecido por seu nível de detalhe histórico, física avançada e interações realistas com o cenário e NPCs.

Qual é a melhor opção para quem gosta de alta dificuldade?

Elden Ring une a estrutura de mapa aberto com os combates desafiadores e masmorras característicos da FromSoftware.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet