6 jogos tipo Battlefield 6 com jogabilidade ainda melhor

Lista reúne títulos de tiro com batalhas em larga escala, realismo tático e campanhas marcantes

Conheça seis títulos imperdíveis para quem gostou de Battlefield 6 — Foto: Reprodução/Steam

Seleção reúne opções que vão do realismo tático de Hell Let Loose e Insurgency à velocidade de Titanfall 2 e Call of Duty.

O lançamento de Battlefield 6 trouxe de volta os grandes confrontos multiplayer, marcados por cenários destrutíveis e dezenas de jogadores simultâneos. No entanto, o gênero de tiro em primeira pessoa conta com alternativas que se destacam por mecânicas mais refinadas, profundidade estratégica ou campanhas de alto nível.

De acordo com o levantamento realizado pelo jornalista João Victor Ferreira para o TECHTUDO, a lista de recomendações atende desde os fãs de simulação militar até aqueles que preferem campanhas focadas em narrativa.

“Existem títulos que entregam maior profundidade tática ou movimentação mais fluida, variando de opções focadas no trabalho em equipe até aventuras single-player marcantes”, destacou a reportagem do TECHTUDO.

As 6 melhores alternativas para fãs de FPS

Conforme acompanhado pela reportagem do TECHTUDO, confira os destaques da seleção e os preços praticados no mercado:

1. Rainbow Six Siege (PS4) — A partir de R$ 99

Focado em combates estratégicos de pequenas equipes e destruição parcial de cenários. Exige alta comunicação e conhecimento dos operadores.

2. Titanfall 2 (Xbox One) — A partir de R$ 101

Reconhecido por ter uma das melhores campanhas single-player da década, combinando parkour, combate ágil e batalhas com robôs gigantes (Titãs).

3. Insurgency: Sandstorm (PS4) — A partir de R$ 163

Simulação militar de ritmo mais lento, com alto nível de letalidade, escassez de interface na tela e foco extremo em cooperação tática.

4. Metro Exodus Complete Edition (PS5) — A partir de R$ 167

Experiência imersiva focada em história, sobrevivência e exploração de um mundo pós-apocalíptico, com gráficos aprimorados no PS5.

5. Call of Duty: Black Ops 7 (PS5) — A partir de R$ 260

Principal concorrente direto de Battlefield, entregando gameplay ágil, campanha cinematográfica e modos multiplayer altamente competitivos.

6. Hell Let Loose Deluxe Edition (PS5) — A partir de R$ 261

Batalhas massivas da Segunda Guerra Mundial com até 100 jogadores por partida, exigindo coordenação entre infantaria, veículos e comandos táticos.

Qual é a melhor alternativa ao Battlefield 6 em termos de escala?

Hell Let Loose é o jogo que mais se aproxima da escala de guerra massiva, colocando até 100 jogadores em batalhas da Segunda Guerra Mundial.

Qual jogo da lista tem a melhor campanha solo?

Titanfall 2 e Metro Exodus são amplamente aclamados por suas campanhas single-player, oferecendo excelente narrativa e mecânicas criativas.

O que avaliar antes de escolher um jogo de tiro?

É importante observar o estilo de gameplay (arcade ou simulação), o foco em campanha ou multiplayer, a curva de aprendizado e o tamanho da comunidade ativa nos servidores.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet