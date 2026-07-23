De clássicos com instrumentos a experiências em VR e opções gratuitas

Beat Saber é um popular jogo de ritmo onde os jogadores usam "sabres de luz" para completar os objetivos — Foto: Reprodução/Steam

Lista reúne desde alternativas gratuitas da comunidade e remakes clássicos até simuladores de DJ e experiências imersivas em realidade virtual.

A franquia Guitar Hero ajudou a popularizar os jogos de ritmo ao colocar controles em formato de instrumentos nas mãos dos jogadores. Com o passar do tempo, o gênero evoluiu e deu origem a experiências diversas, que vão desde a realidade virtual e criações gratuitas da comunidade até simuladores de mixagem e narrativas pop interativas.

De acordo com as informações apuradas pelo jornalista João Victor Ferreira para o portal TECHTUDO, a seleção reúne dez produções que expandem a fórmula clássica ou trazem mecânicas ainda mais criativas.

“O gênero musical evoluiu para além das guitarras plásticas, integrando movimentos em VR, jogos de navegador leves, criações comunitárias e narrativas embaladas por trilhas sonoras marcantes”, destacou a apuração veiculada pelo TECHTUDO.

Os 10 jogos selecionados pela redação

Conforme acompanhado pela reportagem do TECHTUDO, confira os detalhes de cada título:

1. Rock Band: Desenvolvido pela Harmonix, expandiu a fórmula ao permitir bandas completas com guitarra, baixo, bateria e vocal. Conta com uma das maiores bibliotecas musicais dos videogames.

2. PaRappa The Rapper: Clássico do PlayStation com estilo visual em papel e batalhas de rap carismáticas. A versão Remastered está disponível para PS4 e PS5 por R$ 45,90 na PS Store.

3. Beat Saber: Fenômeno da realidade virtual em que o jogador usa dois sabres de luz para cortar blocos no ritmo da música. Disponível para Meta Quest, PS VR, PS VR2 e SteamVR (de R$ 88,99 a R$ 169,90).

4. Clone Hero: Projeto independente e gratuito para PC (Windows, Mac, Linux) que reproduz fielmente a jogabilidade de Guitar Hero , com suporte a guitarras antigas e milhares de músicas criadas pela comunidade.

5. osu!: Jogo gratuito para PC baseado em cliques e deslizes no ritmo da música, com milhões de mapas ( beatmaps ) personalizados criados por usuários do mundo todo.

6. Guitar Flash: Fenômeno brasileiro para navegadores e dispositivos móveis (Android e iOS), que adaptou o estilo de tocar guitarra para teclas de computador e telas sensíveis ao toque.

7. Cytus: Título de ritmo para celulares e Nintendo Switch que utiliza uma linha móvel sobre a tela para exigir reflexos rápidos ao som de música eletrônica, jazz e rock.

8. DJ Hero 2: Aposta da Activision na cultura dos DJs, utilizando um controle em formato de toca-discos para realizar scratches e mixagens em mashups de artistas famosos.

9. FUSER: Simulador desenvolvido pela Harmonix que permite combinar vocais, baterias e baixos de diferentes faixas em tempo real para criar remixes inéditos em festivais virtuais.

10. Sayonara Wild Hearts: Obra de arte interativa publicada pela Annapurna, que mistura corrida e ação ao som de um álbum pop original. Disponível para consoles e PC a partir de R$ 38,49.

Qual é a melhor alternativa gratuita para jogar Guitar Hero no PC?

O jogo Clone Hero é a opção gratuita mais recomendada, pois aceita praticamente todos os controles antigos de guitarra e permite adicionar milhares de músicas criadas pela comunidade.

Onde é possível jogar Beat Saber?

Beat Saber está disponível para dispositivos de realidade virtual, incluindo Meta Quest, PlayStation VR, PlayStation VR 2 e óculos compatíveis com SteamVR no PC.

Existe algum jogo brasileiro no estilo de Guitar Hero?

Sim, o Guitar Flash foi desenvolvido pelo estúdio brasileiro Games X e tornou-se um grande sucesso em navegadores e celulares Android/iOS.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet