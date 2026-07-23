Pré-venda de GTA 6 entra em promoção com desconto e cupons na Amazon

Título mais aguardado da história sai por R$ 418 à vista com opção de parcelamento e cupons.

GTA 6 está em promoção exclusiva na Amazon — Foto: Divulgação/Rockstar

O jogo mais aguardado da indústria está disponível a partir de R$ 418 à vista ou parcelado sem juros para consoles de última geração.

A pré-venda do altamente antecipado Grand Theft Auto VI (GTA 6) ganhou uma promoção especial na Amazon Brasil. O título da Rockstar Games está sendo oferecido por R$ 418,00 à vista (via Pix ou cartão de crédito), o que representa um abatimento de 7% em relação ao preço regular de lançamento.

De acordo com as informações apuradas pelo jornalista Eduardo Gomes para a redação do TECHTUDO, a varejista também disponibilizou cupons de desconto acumuláveis para novos usuários do aplicativo e assinantes do serviço Prime.

“O consumidor pode parcelar a compra em até 12x de R$ 37,51 sem juros (totalizando R$ 449,90 no plano parcelado), garantindo o menor valor no período de pré-venda”, destacou a apuração veiculada pelo TECHTUDO.

Data de lançamento, bônus de garantia e projeções do mercado

Conforme acompanhado pela reportagem do TECHTUDO, a oferta traz detalhes importantes sobre o formato de distribuição do jogo:

Data de Lançamento: O game será lançado oficialmente no dia 19 de novembro de 2026 para PlayStation 5, Xbox Series X e Xbox Series S. O pré-carregamento digital estará liberado a partir de 12 de novembro.

Formato Físico / Digital: A edição comercializada em caixa não incluirá disco de mídia física, trazendo em seu interior um código para download digital do título.

Brindes de Pré-Venda: A edição Standard garante bônus exclusivos, incluindo um mês grátis do serviço GTA+ , itens cosméticos do Pacote Vintage Vice City e opções de personalização para os protagonistas Jason e Lucia.

Recordes no Setor: Estimativas da consultoria NewZoo indicam que o título movimentou cerca de US$ 260 milhões apenas na primeira semana de pré-venda global, projetando faturamento bilionário para a Take-Two Interactive na estreia.

Quanto custa a pré-venda de GTA 6 na promoção da Amazon?

À vista no Pix ou cartão de crédito, o jogo sai por R$ 418,00. Na opção parcelada em até 12 vezes sem juros, o valor fica em R$ 449,90.

GTA 6 terá mídia física em disco nas lojas?

Segundo as informações de pré-venda, as caixas enviadas aos compradores conterão um código de resgate para download digital nas lojas oficiais dos consoles, sem o disco físico.

Quando GTA 6 será lançado oficialmente?

O lançamento mundial de GTA 6 está confirmado para o dia 19 de novembro de 2026 para PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet