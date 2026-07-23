5 videogames portáteis da Nintendo que transformaram a indústria de jogos

Do pioneiro Game & Watch ao revolucionário Nintendo Switch. Apuração de Rafael Monteiro, do TechTudo.

Primeira versão do Game Boy tinha tela em fundo verde e jogos em preto e branco — Foto: Reprodução/lolwot

Trajetória da gigante japonesa revolucionou a forma de jogar em qualquer lugar, do pioneiro Game & Watch ao híbrido Nintendo Switch.

A Nintendo construiu uma hegemonia histórica no mercado de jogos portáteis. Desde suas primeiras experiências com minigames no início dos anos 1980 até o sucesso das plataformas híbridas contemporâneas, a empresa japonesa definiu novos rumos para o setor de entretenimento digital.

De acordo com as informações apuradas pelo jornalista Rafael Monteiro para o portal TECHTUDO, cinco modelos em especial redefiniram a indústria e acumularam centenas de milhões de unidades vendidas pelo mundo.

“O setor de portáteis foi dominado pela Nintendo a partir do lançamento do Game Boy em 1989. Décadas depois, a marca voltou a mudar as regras do mercado com o conceito híbrido do Nintendo Switch”, destacou a apuração veiculada pelo TECHTUDO.

Os 5 portáteis que marcaram época no mercado de games

Conforme acompanhado pela reportagem do TECHTUDO, conheça as características de cada um dos consoles que marcaram gerações:

1. Game Boy (1989): Fenômeno que inaugurou o mercado de portáteis com cartuchos intercambiáveis. Com tela monocromática e alta autonomia de bateria, popularized títulos lendários como Tetris , Super Mario Land e o nascimento da franquia Pokémon . Vendeu mais de 118 milhões de unidades ao longo de suas revisões.

2. Nintendo Switch (2017): Revolucionou o mercado ao introduzir o conceito híbrido, funcionando tanto como videogame de mesa (conectado à TV) quanto como portátil. Acumulou mais de 150 milhões de vendas, recebendo clássicos como The Legend of Zelda: Breath of the Wild antes de passar o bastão para o seu sucessor retrocompatível.

3. Nintendo DS (2004): Apresentou o formato inédito com duas telas, sendo a inferior sensível ao toque com uso de caneta stylus . Superou a concorrência da época ao vender mais de 154 milhões de unidades e expandir o público gamer com títulos como Nintendogs e Brain Age .

4. Nintendo 3DS (2011): Trouxe a inovação da tecnologia de visualização 3D de profundidade sem a necessidade de óculos especiais. Após adaptações estratégicas e revisões da linha, ultrapassou 75 milhões de unidades com uma biblioteca forte de remakes e jogos originais.

5. Game & Watch (1980): A primeira grande aposta da marca em aparelhos de bolso com telas LCD no estilo calculadora. Com um jogo fixo por aparelho, vendeu mais de 43 milhões de unidades e serviu como base tecnológica para as criações futuras da empresa.

Qual é o videogame portátil mais vendido da história da Nintendo?

O Nintendo DS lidera a lista entre os portáteis dedicados da marca, somando mais de 154 milhões de unidades vendidas em todo o mundo.

O que foi o Game & Watch da Nintendo?

Lançado em 1980, o Game & Watch foi a primeira linha de minigames portáteis da Nintendo, contendo apenas um jogo predeterminado por aparelho em tela LCD.

Qual foi a principal inovação do Nintendo Switch?

O Nintendo Switch inovou ao introduzir o formato híbrido, permitindo que o jogador utilize o aparelho como um portátil com tela própria ou o conecte à TV como console de mesa.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet