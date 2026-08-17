10 melhores jogos da Marvel que todo fã precisa conhecer

Lista do TechTudo reúne de Marvel Rivals e clássicos como Spider-Man 2 a card games e RPGs táticos.

Em Marvel's Spider-Man 2 você pode controlar Peter e Miles — Foto: Reprodução/Steam

Seleção reúne títulos de mundo aberto, hero shooters gratuitos, jogos de luta clássicos, RPGs táticos e card games digitais.

A Marvel consolidou uma trajetória histórica no universo dos videogames, oferecendo experiências que vão desde o combate direto contra vilões até construções narrativas aclamadas pela crítica. Para orientar os fãs da editora de quadrinhos, o portal TechTudo montou uma lista especial com 10 títulos imperdíveis que destacam figuras como Homem-Aranha, Justiceiro, Wolverine e Os Guardiões da Galáxia.

De acordo com a apuração realizada pelo jornalista João Victor Ferreira para o portal TECHTUDO, a curadoria atende a múltiplos perfis de jogadores em consoles, PC e dispositivos móveis.

“A lista combina sucessos do multiplayer como Marvel Rivals e Marvel Snap com clássicos marcantes dos anos 2000 e a consagrada franquia em mundo aberto desenvolvida pela Insomniac Games”, destacou o repórter João Victor Ferreira em apuração veiculada no TECHTUDO.

De tiroteios competitivos a aventuras consagradas em mundo aberto

Conforme detalhado pela análise do TechTudo, cada jogo selecionado se destaca em sua respectiva proposta de gameplay:

Marvel Rivals (PC, PS5, Xbox Series): Hero shooter multiplayer gratuito com combates em equipe, cenários destrutíveis e habilidades combinadas entre heróis.

Spider-Man 2 – 2004 (PS2, Xbox, GameCube): Clássico revolucionário que definiu a mecânica de teias presas aos prédios em Nova York.

Marvel Snap (Mobile, PC): Card game ágil e estratégico, ideal para partidas rápidas com artes colecionáveis dos quadrinhos.

The Punisher (PS2, Xbox, PC): Aventura de tiro em terceira pessoa focada na ação visceral do Justiceiro Frank Castle.

Marvel’s Midnight Suns (Consoles, PC): RPG tático com cartas da Firaxis Games focado no lado sobrenatural do universo Marvel.

Ultimate Marvel vs. Capcom 3 (Consoles, PC): Jogo de luta veloz em trios reunindo ícones da Marvel e da Capcom.

Marvel’s Guardians of the Galaxy (Consoles, PC): Aventura focada no trabalho em equipe do Senhor das Estrelas e sua trupe ao som dos anos 1980.

Franquia Marvel’s Spider-Man (PS4, PS5, PC): Trilogia da Insomniac (Spider-Man, Miles Morales e Spider-Man 2) que elevou o patamar dos jogos de mundo aberto.

Quais são os melhores jogos grátis da Marvel recomendados pelo TechTudo?

Entre as opções gratuitas destacam-se o hero shooter multiplayer Marvel Rivals (para consoles e PC) e o card game digital Marvel Snap (para celulares e PC).

Qual é o melhor jogo do Homem-Aranha para jogar atualmente?

Marvel’s Spider-Man 2, desenvolvido pela Insomniac Games para PS5 e PC, é o título mais completo por permitir controlar tanto Peter Parker quanto Miles Morales em um mapa expandido de Nova York.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet