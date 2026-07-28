Em God of War 3, Kratos lidera o ataque dos Titãs ao Olimpo e finalmente encerra sua saga com Zeus — Foto: Divulgação/Sony

Títulos disponíveis para PS4, Xbox One e Nintendo Switch 2 exploram combates contra deuses, monstros marinhos e navegação em mares perigosos.

O fascínio por navegadores, criaturas lendárias, deuses vingativos e jornadas em mares abertos movimenta a cultura pop e ganha vida nos videogames.

Embora nem todos os títulos sejam adaptações diretas dos poemas homéricos, diversos jogos capturam a essência de superar intempéries e forças sobrenaturais.

De acordo com o levantamento apurado pela jornalista Nathália Pimenta para o portal TECHTUDO, as opções variam de aventuras leves em mundo aberto até combates roguelite acelerados no Submundo.

“Com faixas de preço partindo de R$ 84 até R$ 253, a seleção reúne obras que dialogam com a clássica jornada do herói em plataformas da geração atual e da nova era do Nintendo Switch 2”, explicou a reportagem do TECHTUDO.

A seleção dos 5 títulos no clima de ‘A Odisseia’

Conforme acompanhado pela reportagem do TECHTUDO, os jogos em destaque reúnem os seguintes atributos:

Immortals Fenyx Rising (PS4 – a partir de R$ 84): Mundo aberto recheado de puzzles, combate fluido e exploração com as asas de Dédalo. Fenyx enfrenta ciclopes e minotauros para libertar os deuses do titã Tifão. Sea of Thieves (Xbox One – a partir de R$ 86): Aventura pirata cooperativa com foco na navegação em equipe, tempestades de grande escala e confrontos com criaturas como o Kraken e sereias. God of War 3 Remastered (PS4 – a partir de R$ 89): Ação violenta e cinematográfica em 1080p e 60 fps. Kratos escala o Monte Olimpo para enfrentar divindades e titãs em batalhas colossais. Assassin’s Creed Odyssey (Xbox One – a partir de R$ 178): A ponte mais direta com a tragédia grega. Oferece batalhas navais, decisões com consequências no enredo e exploração da Grécia Antiga durante a Guerra do Peloponeso. Hades II (Nintendo Switch 2 – a partir de R$ 253): Ação roguelite acelerada. No papel de Melinoë, o jogador recebe bênçãos dos deuses do Olimpo para combater Cronos, alcançando até 120 FPS na TV.

Qual é o jogo mais barato da seleção?

O título com o menor valor encontrado durante a apuração é Immortals Fenyx Rising para PS4, partindo de R$ 84.

Qual jogo traz batalhas navais e exploração da Grécia Antiga?

Assassin’s Creed Odyssey é o título que traz a reconstituição histórica da Grécia Antiga com navegação e batalhas marítimas.

Como roda Hades II no Nintendo Switch 2?

O jogo roda em resolução 1080p a até 120 quadros por segundo no modo TV (em telas compatíveis) e a 60 quadros por segundo no modo portátil.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet