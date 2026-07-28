Descubra os maiores gigantes de Palworld, suas habilidades e localizações no mapa.

Palworld é um game de aventura, tiro, coleta e construção em terceira pessoa que inclui a presença de mais de 100 tipos de criaturas, chamados de Pals — Foto: Divulgação

Criaturas impressionam pelas proporções avantajadas, utilidade na automação das bases e poder de combate nas Ilhas Palpagos.

As Ilhas Palpagos abrigam mais de uma centena de criaturas, mas algumas se destacam por seu tamanho colossal e presença intimidadora. Ultrapassando os 10 metros de comprimento, os maiores Pals do jogo Palworld servem tanto como montarias estratégicas quanto como peças-chave para automatizar tarefas agrícolas e manter o poder defensivo das bases elevado.

De acordo com o levantamento apurado pelo jornalista Matheus Azevedo para o portal TECHTUDO, as dimensões e funções dessas criaturas variam entre altura vertical e comprimento corporal.

“Enquanto dinossauros pescoçudos como o Broncherry atingem mais de 4 metros de altura, serpes aquáticas como o Jormuntide ocupam o topo da lista com impressionantes 18,50 metros de comprimento”, destacou a reportagem do TECHTUDO.

Os gigantes de Palworld e onde encontrá-los

Conforme acompanhado pelo TECHTUDO, o ranking dos maiores Pals e suas funções organiza-se nos seguintes destaques:

Broncherry & Broncherry Aqua (4,39 m de altura): Saurópodes ideais para plantio na base e montaria terrestre. Encontrados na região central ao sul das ilhas.

Relaxaurus (4,39 m de altura) e Relaxaurus Lux (5,39 m de altura): Tipos Dragão/Água e Dragão/Raios. A variante Lux se destaca pelo nível 3 em Geração de Eletricidade.

Mammorest & Mammorest Cryst (4,51 m de altura): Conhecidos como o “Rei da Floresta”, são tanques em combate. Aparecem logo no início no Plateau of Beginnings e nas Astral Mountains (versão de gelo).

Suzaku & Suzaku Aqua (4,79 m de altura) / Astegon (4,79 m de altura): Poderosos voadores de Fogo/Água e Dragão/Sombrio. Astegon é encontrado na Wildlife Sanctuary No. 3.

Azurobe (7,89 m) e Menasting (9,11 m de comprimento): Serpente aquática excelente para irrigação e escorpião gigante focado em bônus passivo de defesa.

Blazehowl & Blazehowl Noct (10,21 m de comprimento): Felinos com juba de fogo e nível 3 em Acendimento de Fogo, localizados ao redor do Monte Obsidian.

Jormuntide & Jormuntide Ignis (18,50 m de comprimento): Os maiores de todo o jogo, servindo como a principal montaria aquática e de combate pesado do elemento Dragão.

Qual é o maior Pal de todo o jogo Palworld 1.0?

O maior Pal é o Jormuntide (e sua variante Jormuntide Ignis), medindo cerca de 18,50 metros de comprimento.

Onde encontrar o Mammorest no início do jogo?

O Mammorest costuma circular na área inicial perto do Plateau of Beginnings, geralmente aparecendo em sua versão Alfa em níveis superiores a 30.

Para que serve o Relaxaurus Lux na base?

Devido ao seu nível 3 na habilidade de Geração de Eletricidade, ele é um dos melhores Pals para manter máquinas energizadas.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet