Beta fechado do EA FC 27: veja datas e como participar do teste

Teste antecipado do jogo de futebol começa em agosto com Ultimate Team e o modo The Grounds.

EA Sports FC 27: saiba como conseguir acesso ao Beta do jogo — Foto: Reprodução/Steam

Período de testes começa no início de agosto e permite acesso antecipado ao Ultimate Team, Modo Carreira e ao novo espaço The Grounds.

Os fãs da franquia de futebol da Electronic Arts já podem tentar uma vaga para o Beta Fechado do EA Sports FC 27. O período de testes terá início no dia 5 de agosto, às 14h (horário de Brasília), estendendo-se até o final do mês. A versão de avaliação permite que os jogadores testem recursos e enviem feedbacks antes do lançamento oficial do título, agendado para 25 de setembro.

De acordo com as instruções apuradas pelo jornalista Róbson Martins para o portal TECHTUDO, as vagas são limitadas e exigem o recebimento de um convite por e-mail enviado pela desenvolvedora.

“A EA prioriza jogadores ativos nas edições anteriores, mas ajustar as preferências de comunicação na conta oficial é um passo fundamental para aumentar as chances de seleção para o Beta”, explicou a reportagem do TECHTUDO.

Passo a passo para aumentar as chances de convite

Conforme acompanhado pelo TECHTUDO, os jogadores interessados em ingressar na lista de seleção devem seguir o roteiro abaixo:

Acesso à Conta: Acesse o site oficial da EA ( ea.com ) e faça o login utilizando o mesmo e-mail vinculado à sua conta do jogo. Configurações do Perfil: Clique no avatar no canto superior direito e selecione a opção Configurações da Conta. Ajuste de Região: Altere temporariamente suas configurações regionais para o Reino Unido ou Estados Unidos. Preferências de E-mail: Na aba Preferências de Comunicação, ative as notificações por e-mail e ajuste a frequência de recebimento para “A qualquer momento”. Títulos Favoritos: Marque os jogos da série EA Sports FC como seus títulos favoritos na plataforma. Acompanhamento: Após salvar as alterações, basta monitorar a caixa de entrada (e a pasta de spam) do e-mail cadastrado.

Quando começa o Beta Fechado do EA FC 27?

O teste fechado do simulador tem início no dia 5 de agosto de 2026, às 14h (horário de Brasília).

Quais modos de jogo estarão disponíveis no teste do EA FC 27?

Os jogadores convidados terão acesso ao Ultimate Team, Modo Carreira, Pro Clubs e ao novo ambiente de mundo aberto chamado The Grounds.

Todos que realizarem o procedimento recebem o convite do Beta?

Não. As vagas são limitadas e a Electronic Arts distribui os códigos de acesso por critério de seleção próprio, dando prioridade aos usuários mais ativos da franquia.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet