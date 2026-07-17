Descubra quais são os cinco jogos de RPG mais bem avaliados da história do TechTudo, incluindo Persona 5, Final Fantasy e o premiado Expedition 33.

Final Fantasy XV traz mundo aberto para jogadro explorar — Foto: Reprodução/Steam

Lista reúne os títulos mais bem avaliados pelo site, misturando turnos clássicos, simulação social e combates dinâmicos em tempo real.

Os jogos de RPG ocupam um lugar especial no coração dos gamers por combinarem narrativas densas, universos expansivos e sistemas complexos de evolução de personagens.

Por apresentarem tantas variáveis e dezenas de horas de conteúdo, avaliar esses títulos é sempre uma tarefa complexa. Para ajudar você a escolher a sua próxima grande jornada, a redação do TechTudo reuniu os cinco RPGs que receberam as maiores notas históricas em seus reviews oficiais.

O levantamento, elaborado pelo jornalista Róbson Martins, compila as análises publicadas pelo portal desde os lançamentos de cada game até os dias atuais.

O ranking traz desde clássicos absolutos do formato japonês até o grande fenômeno independente que dominou as premiações recentemente. Confira a seleção a seguir:

Franquias consagradas e novas obras-primas compõem o topo das avaliações do portal | Foto: Reprodução/PlayStation

1. Persona 5 (Nota: 10)

O topo do ranking pertence a Persona 5, considerado uma obra-prima moderna da Atlus. O game mistura o tradicional combate em turnos com elementos de simulação de vida escolar e relacionamentos sociais em Tóquio. Na pele dos Phantom Thieves, o jogador explora masmorras para roubar a corrupção do coração de criminosos. Para o analista Felipe Vinha, o título se destaca pelo conjunto perfeito de jogabilidade, identidade visual marcante e trilha sonora impecável.

Plataformas: PS3, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC e Nintendo Switch.

2. Kingdom Hearts 3 (Nota: 10)

Fruto da inusitada e bem-sucedida parceria entre a Square Enix e a Disney, Kingdom Hearts 3 garantiu a nota máxima ao encerrar a saga principal do herói Sora contra o vilão Mestre Xehanort. O game brilha ao recriar com fidelidade mundos de animações da Pixar e da Disney, como Toy Story e Monstros S.A., amarrando uma história complexa de quase duas décadas com um combate ágil e cheio de magias.

Plataformas: PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, PC e Nintendo Switch 2.

3. Final Fantasy 7 Remake (Nota: 9.8)

A reimaginação do clássico absoluto de 1997 provou que é possível modernizar uma lenda sem perder sua essência. O game reconta a batalha do grupo Avalanche contra a corporação Shinra em Midgar. A grande inovação foi o sistema de combate, que uniu a ação frenética em tempo real com a barra de ATB para tomada de decisões estratégicas. Conforme destacado pelo redator Marlon Câmara, o jogo entregou gráficos impressionantes e fidelidade aos personagens originais.

Plataformas: PS4, PS5, PC e Nintendo Switch 2.

4. Clair Obscur: Expedition 33 (Nota: 9.8)

Grande fenômeno recente da indústria e consagrado como o Jogo do Ano no The Game Awards 2025, Clair Obscur: Expedition 33 conquistou a crítica ao apresentar uma versão sombria da França na Belle Époque. Com uma jogabilidade inovadora que insere comandos rítmicos em tempo real dentro do combate por turnos, a obra da Sandfall Interactive foi elogiada por sua profundidade filosófica e pela construção impecável de sua equipe de personagens.

Plataformas: PS5, Xbox Series X/S e PC.

5. Final Fantasy XV (Nota: 9.8)

Fechando a lista, a jornada na estrada do príncipe Noctis e seus três companheiros para recuperar o reino de Lucis continua figurando entre os grandes destaques do gênero. Apostando em um vasto mundo aberto focado na exploração de carro e em combates dinâmicos com teletransporte em tempo real, o título compensa pequenos problemas de câmera com momentos brilhantes de camaradagem e uma das campanhas mais marcantes da Square Enix.

Plataformas: PS4, Xbox One, Xbox Series X/S e PC.

Perguntas frequentes sobre os melhores RPGs do TechTudo

Qual é o RPG com a maior nota no TechTudo?

Persona 5 e Kingdom Hearts 3 dividem a liderança isolada do ranking, sendo os únicos jogos do gênero a alcançarem a nota máxima de 10 pontos nas análises da redação.

Onde posso jogar Clair Obscur: Expedition 33?

O aclamado vencedor do prêmio de Jogo do Ano (GOTY) de 2025 está disponível para as plataformas de nova geração: PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S e PC.

O que significa a mecânica JRPG?

A sigla JRPG se refere aos “Japanese Role-Playing Games” (Jogos de RPG Japoneses), um subgênero que tradicionalmente prioriza narrativas lineares focadas em personagens específicos, estéticas de anime e combates táticos baseados em turnos ou menus.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet